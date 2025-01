Lote 2: financiamento garante duplicação de 350 km e ampliação da BR-277 na Serra do Mar

Paraná - O cronograma de investimentos do Lote 2 das estradas do Paraná avança. O projeto abrange trechos do Litoral, Região Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais e Norte Pioneiro. Algumas das obras mais esperadas já têm recursos garantidos. A EPR Litoral Pioneiro confirmou um financiamento de R$ 6,4 bilhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) nesta quarta-feira (29).

Com esse valor, as obras de duplicação de 350 quilômetros de rodovias e a construção de terceiras faixas na BR-277, entre Curitiba e Paranaguá, devem começar ainda este ano. Segundo a EPR Litoral Pioneiro, as melhorias aumentarão em 66% a capacidade do transporte de cargas e reduzirão em 20% o tempo de viagem. A segurança e a eficiência do sistema rodoviário paranaense também serão ampliadas.

“Esse setor é essencial para o escoamento da produção brasileira, conectando regiões estratégicas ao Porto de Paranaguá. A eficiência é prioridade neste contrato, refletida em tarifas 31% menores do que as dos contratos anteriores”, afirmou José Carlos Cassaniga, diretor-presidente do Grupo EPR.

As obras devem começar até o terceiro ano da concessão e ser concluídas até o sétimo. Durante esse período, os trechos receberão R$ 8 bilhões em investimentos, parte deles financiada pelo BNDES.

Ao longo dos 30 anos de concessão, os investimentos totalizarão R$ 10,8 bilhões em obras e R$ 6,5 bilhões em conservação nos 605 quilômetros de estradas. O contrato prevê 350 quilômetros de duplicações, 138 quilômetros de faixas adicionais, 73 quilômetros de vias marginais, 73 quilômetros de ciclovias e 52 passarelas.

GRANDES OBRAS

Nos primeiros anos, a maior parte dos investimentos será aplicada na duplicação da BR-277 e em faixas adicionais na Serra do Mar, consideradas as intervenções mais impactantes do Lote 2.