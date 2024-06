Lago Municipal: iluminação em led deixará o cartão-postal “mais claro”

Cascavel – O problema de furto de fios acomete desde os locais públicos, rodovias, até grandes obras. Na semana passada o principal cartão-postal da cidade estava às escuras depois de ter cerca de 600 metros de fios furtados por vândalos que arrancaram a fiação próximo à entrada da Rua Pato Branco. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o prejuízo foi próximo de R$ 50 mil, sendo que outros pontos também foram alvo de furto, mas com danos menores.

A audácia dos criminosos foi tanta, que em alguns lugares eles utilizaram uma enxada para abrir o buraco no gramado e conseguir retirar a fiação. Para tentar coibir este problema, nesta semana os fios foram concretados. A Guarda Municipal realiza rondas pela região, mas mesmo assim, este tipo de situação estava se tornando rotineio no local.

Para deixar o local ainda mais claro o setor de iluminação pública da Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) iniciou também nesta semana a instalação de luminárias em led. Somente na pista de caminhada serão colocadas 280 luminárias e mais 40 na avenida principal do lago, na praça e na região próxima à barragem. Os trabalhos devem ser concluídos até segunda-feira (17).

Para o secretário de Meio Ambiente, Aílton Lima, o lago é um dos espaços públicos mais visitados em Cascavel, tanto por moradores da cidade quanto por visitantes. “Muitos utilizam esse espaço para atividade física, para esporte, para lazer, para um passeio com a família e, há algum tempo havia reclamações em relação aos problemas de iluminação. Nós tivemos, infelizmente, a ação de vândalos, de criminosos, deixando por algumas semanas esse nosso cartão-postal no escuro”, disse o secretário.

Lima lembrou que todo o município vem recebendo de maneira gradativa esse processo de alteração da iluminação pública para iluminação em led e no Lago Municipal não poderia ser diferente. “Fizemos todo o processo de reparo desta iluminação e, agora, para aumentar ainda mais este processo de entrega de um espaço adequado, estamos trocando todas as lâmpadas no entorno do Lago Municipal por iluminação em led”, destacou o secretário.

De acordo com Oracildes Tavares, responsável pelo setor de iluminação da Sesop, a intenção é que o espaço fique mais claro e seguro à noite e que até o fim do ano toda a cidade esteja iluminada com este tipo de luminária, em cerca de 82% da cidade. Já a parte de baixo do Lago Municipal não tem previsão de receber esta iluminação, já que, segundo ele, é um espaço pouco frequentado pelos moradores.

Rodoviária

Nesta sexta-feira (14) outro local que estava com problema de escuridão também recebeu uma iluminação provisória, que foi a obra da Rodoviária. Por causa das obras, a parte externa estava escura e a Sesop colocou cerca de 20 refletores para iluminar o local.

Benefício x durabilidade

As lâmpadas de led têm mais claridade e maior eficiência energética, o que garante economia e segurança aos moradores, sendo que a cidade tem cerca de 40 mil pontos de iluminação no total. A modernização da iluminação pública em Cascavel foi iniciada em 2018 e as novas lâmpadas desde então, trazem uma economia aos cofres públicos. A taxa de iluminação pública que é cobrada de todo contribuinte vai para a CIP (Conta de Iluminação Pública) e é dessa conta que sai o dinheiro para o pagamento da energia elétrica da cidade, manutenção dos serviços e a compra de novos equipamentos.

Antes de definir por este modelo de luminária foi realizado um estudo detalhado da cor das lâmpadas e da potência, já que a iluminação deve ser diferente atendendo as características da via, ou seja, em ruas em que a circulação é maior, como as avenidas e os binários, a iluminação deve ser mais forte e nas ruas com menos movimento, devem ser mais amenas. Por isso, duas escolhas foram feitas, as lâmpadas neutras e mais potentes para as ruas com maior movimento e as lâmpadas amarelas, conhecidas também como “quentes” para o restante.

As lâmpadas de led têm um tempo de vida maior do que as comuns, podendo chegar até 15 anos, dependendo do fabricante. Outra característica positiva é que os conjuntos agregam as novas tecnologias, como é o caso da instalação de medidores, onde se pode saber certinho o custo da iluminação. Além disso, toda e qualquer compra que é feita de iluminação passa pela a análise do engenheiro eletricista da secretaria, que recebe uma amostra do conjunto, desmonta e confere item por item que foi apresentado pela empresa.

Aproveitando a troca das luminárias, a secretaria está fazendo o seu próprio cadastro e mapeando nas ruas a localização exata dos postes, separando em cores que identificam a potência de cada conjunto de luminárias, um trabalho a longo prazo, mas que resultará num mapeamento municipal que é importante para novos projetos.

A pessoa que identificar uma lâmpada sem funcionar deve informar o serviço Ouvindo Cidadão, por meio do telefone 156, que a equipe providencia a troca.