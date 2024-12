Itaipu promove treinamento imersivo em atendimento pré-hospitalar

Profissionais da Divisão de Medicina do Trabalho e do Corpo de Bombeiros da Itaipu Binacional participaram, nos dias 9 e 10 de dezembro, de um treinamento imersivo em atendimento pré-hospitalar de trauma grave (PHTLS). Considerado padrão no segmento e com certificação internacional, o curso contou também com a participação de socorristas terceirizados e soldados do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de Foz do Iguaçu.

Capacitação

Desenvolvido pela National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT), dos Estados Unidos, o PHTLS foca em atividades práticas, como resgate de vítimas de acidentes, quedas, queimaduras, explosões e choques elétricos. A capacitação foi aplicada pelo Núcleo de Ensino em Saúde e Emergência de Sergipe (Neses) e teve carga horária de 16 horas.

Além disso, Fabrício Oliveira, diretor administrativo do Neses, destacou o uso de manequins vivos para simular as vítimas como um diferencial do curso. “Esse treinamento visa aumentar a qualidade do atendimento pré-hospitalar, reduzindo significativamente as sequelas nos pacientes quando seguidos os padrões do PHTLS”, afirmou. A certificação obtida é válida por quatro anos e reconhecida internacionalmente.

Grazieli Loise Pereira Hoppe, coordenadora da atividade na Itaipu, ressaltou que a inclusão de profissionais de outros órgãos, como o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, ajuda a disseminar o conhecimento dentro e fora da empresa, beneficiando a sociedade. No total, 18 pessoas, entre médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, receberam o treinamento.