Itaipu e Petrobras assinam protocolo de intenções para desenvolver tecnologias

Foz do Iguaçu – A Itaipu Binacional e a Petrobras assinaram na quinta-feira (19), no Rio de Janeiro, um protocolo de intenções para iniciar discussões sobre oportunidades de colaboração no desenvolvimento de tecnologias em áreas como energias renováveis, robótica e cibersegurança.

Representante de Itaipu na reunião, o diretor financeiro executivo, André Pepitone, ressaltou a importância da parceria. “São duas das maiores empresas mundiais do setor de energia, dotadas de recursos humanos, científicos e tecnológicos de ponta. A colaboração mútua das equipes certamente levará a inovações com impactos positivos na economia do Brasil e no meio ambiente”, afirmou.

“Nossas áreas de pesquisa e inovação intensificaram conversas desde outubro deste ano, quando visitei as instalações de Itaipu e do Itaipu Parquetec e concordamos em formalizar uma parceria. Petrobras e Itaipu são duas grandes empresas engajadas em prover energia de forma competitiva, justa e sustentável para a sociedade. Temos sinergias e nossas aspirações coincidem. Queremos somar e não repetir esforços e estou certa de que juntas vamos mais longe”, avaliou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

Para o diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo, a parceria é um exemplo claro de como a colaboração entre instituições pode gerar avanços significativos para o país. “Desde os primeiros testes com o cão-robô Spot na Petrobras, ficou evidente o alinhamento entre nossos objetivos de inovação e sustentabilidade. Hoje, com a assinatura deste protocolo de intenções, reforçamos nosso compromisso conjunto de liderar a transição energética no Brasil, promovendo impactos transformadores para a sociedade”.