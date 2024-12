Itaipu e Ministério da Pesca assinam acordo de cooperação técnica

BRASIL – A Itaipu Binacional e o Ministério da Pesca e Aquicultura assinaram nesta quinta-feira (5), em Brasília (DF), um acordo de cooperação técnica. O intuito é o desenvolvimento do setor pesqueiro na área de atuação prioritária da usina, que compreende todo o Estado do Paraná e parte do Mato Grosso do Sul.

Portanto, um dos objetivos do acordo é a promoção de eventos técnico-científicos, dedicados à discussão dos impactos social, econômico e ambiental da aquicultura no território. Ademais, junto a entidades e agentes vinculados a legalização, regulamentação e desenvolvimento da cadeia do pescado.

Parceria

A parceria também busca fortalecer a gestão do setor por meio de regularização de áreas aquícolas, incentivo à aquicultura familiar e valorização da pesca artesanal.

“Não tenho dúvida de que nós vamos dar um salto enorme nas ações que desenvolvemos nessa área, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo”, declarou o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula.

O ministro também elogiou o trabalho que a Itaipu há décadas faz na região para beneficiar o setor, em ambas as margens do reservatório (lados brasileiro e paraguaio), e agradeceu a parceria com a empresa. “Temos muita confiança de que tudo que nós vimos aqui, com o nosso trabalho, vai se transformar em realidade.”

Convênio similar

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, disse que as ações da empresa atendem às diretrizes do Governo Federal e citou como exemplo o convênio “Desenvolvimento e diagnóstico do setor pesqueiro: aquicultura familiar e pesca artesanal”. O documento assinado em novembro, em Matinhos (PR), teve investimentos previstos de quase R$ 9 milhões e alcance de 11,3 mil pescadores.