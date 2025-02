Itaipu e AMP promovem formatura de 600 servidores públicos em Cascavel

Cascavel - A terapeuta Marciana Olimpo Lazarotto, funcionária concursada da Prefeitura de Cascavel, acumula mais de 20 anos de experiência em sala de aula. Com esse vasto conhecimento, despertou o interesse em compreender ainda mais sobre o autismo. “Seria uma oportunidade de poder atender ainda melhor as famílias e os pacientes autistas”, destaca a profissional, que integra o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (Cisop).

Oportunidade de capacitação para servidores públicos

Entretanto, a possibilidade de fazer uma pós-graduação sobre o tema era remota, principalmente devido ao custo elevado para o município. Pensando em profissionais como Marciana, que buscam aprimoramento constante, a Itaipu Binacional, a Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e 19 associações regionais criaram o Programa de Capacitação AMP Itaipu 4.0. O objetivo é contribuir com a formação e qualificação de profissionais das prefeituras municipais do Paraná.

Formatura e impacto positivo na educação

Na quinta-feira (27), em Cascavel (PR), ocorreu a formatura de 600 servidores públicos participantes do projeto. Contudo, eles representam apenas uma parcela dos beneficiados. No total, foram disponibilizadas 18.000 vagas nos 399 municípios do estado, distribuídas em quatro cursos de qualificação em áreas estratégicas:

Autismo

Alfabetização e Letramento

Gestão do Esporte e do Lazer

Licitações e Contratos

Importância da capacitação para o serviço público

O diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri, ressaltou a relevância da qualificação dos servidores públicos para oferecer um atendimento de alta qualidade à população. “Não teremos um país mais democrático, sem miséria e sem fome, se não houver conhecimento. Não haverá avanço sem um serviço público de qualidade”, afirmou.

Segundo Edimar Santos, presidente da AMP e secretário-geral da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), os servidores públicos, especialmente em municípios pequenos e médios, não teriam condições de realizar uma pós-graduação por limitações orçamentárias. No entanto, graças à Itaipu e à parceria com a AMP, essa capacitação foi viabilizada, impactando positivamente a gestão municipal e o atendimento à população.

Transformando a gestão do esporte e lazer

A assistente administrativa da Prefeitura de Guaraniaçu, Juliane Treviso, escolheu a pós-graduação em Gestão do Esporte e Lazer. Ela acredita que a capacitação contribuirá para a construção de uma sociedade mais saudável e justa.

“Com minhas atribuições, posso aprimorar meu trabalho e melhorar a gestão do esporte e lazer no meu município, trazendo mais saúde para a população e impactando positivamente toda a sociedade local”, afirmou.

Flexibilidade no aprendizado

Outro ponto elogiado por Marciana Lazzarotto foi a flexibilidade do curso, que ofereceu aulas presenciais e um formato híbrido, permitindo que profissionais que não podiam estar fisicamente presentes acompanhassem as atividades online.