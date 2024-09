Inmet alerta para nova onda de calor no Brasil até quarta-feira

Além do calor, também foi divulgado hoje um alerta de perigo para baixa umidade, que vai até o fim do dia. Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 12%, aumentando o risco de incêndios florestais e problemas à saúde.

Ademais, as áreas afetadas incluem os estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, sudoeste de Mato Grosso e parte do Paraná, além do Distrito Federal.

Cerca de 82% dos municípios do Paraná registraram um saldo positivo na criação de vagas de emprego com carteira assinada no acumulado de janeiro a agosto de 2024. Dos 399 municípios, 327 tiveram mais contratações do que demissões no período segundo os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na […]

Na Região Nordeste, a previsão é de tempo quente e seco. No entanto, no início da semana, pode haver um aumento na nebulosidade que poderá gerar instabilidades. Elas acabam resultando em pancadas de chuva isoladas, especialmente em áreas do nordeste e leste da região.

No Centro-Oeste, a previsão é de tempo quente e seco, exceto no noroeste do Mato Grosso e sul do Mato Grosso do Sul. Nestes locais não se descartam pancadas de chuva isoladas. Para a Região Norte, áreas de instabilidade associadas ao calor e alta umidade irão provocar pancadas de chuva ao longo da semana no noroeste do Amazonas, Roraima e Pará.

Na Região Sudeste, há previsão de chuva em áreas isoladas de São Paulo, leste de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e Espírito Santo, entre os dias 3 e 4 de outubro. Nas demais áreas, o tempo permanecerá quente e seco.

Finalmente, na Região Sul, a semana começa com tempestades no Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Isto em decorrência da passagem de um sistema frontal, com volumes de chuva que podem ultrapassar 70,0 mm. A partir do dia 4, o estado terá condições mais estáveis.

Fonte: Agência Brasil