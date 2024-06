Hospital Universitário do Oeste retoma cirurgias cardíacas após uma década

O Huop (Hospital Universitário do Oeste do Paraná), realizou sexta-feira (21) sua primeira cirurgia cardiovascular em mais de uma década. O procedimento marca o retorno da oferta deste atendimento que, até então, vinha sendo feito pelo Hospital Norte do Paraná, em Arapongas, fazendo com que pacientes e familiares tivessem que se deslocar mais de 300 km.

“Temos realizado grandes esforços para acolher pacientes que necessitam passar por cirurgias cardíacas. Esse é um marco importante, onde o Huop retorna a ser um ponto de referência para estes pacientes, garantindo também mais praticidade e conforto, evitando grandes deslocamentos”, avaliou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

Esse tipo de cirurgia invasiva, com abertura de tórax, não acontecia no Huop há mais de uma década, desde que Cascavel ficou sem o Hospital do Coração. Cirurgias cardíacas, como revascularização e troca de válvula aórtica requerem de uma grande mobilização para que aconteça com segurança e eficácia. Para a retomada, o Hospital Universitário precisou se organizar por pelo menos um ano, até que chegasse o dia. “É uma preparação minuciosa, que vai de equipamentos e equipe especializada, até a disponibilidade de vagas e UTI”, explica do diretor-geral do Huop, Rafael Muniz de Oliveira.

Nos últimos anos, o Huop continuou realizando procedimentos não invasivos, como cateterismo e revascularização. Com a retomada das cirurgias invasivas, espera-se uma melhoria significativa na qualidade de vida dos pacientes, que antes enfrentavam o desgaste de esperar por transferências para locais distantes. “O que retomamos hoje vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, principalmente pelo desgaste que era ter que esperar a transferência para longe de casa para a realização da cirurgia”, disse o diretor-geral.

O paciente operado está estável na UTI, conforme previsto após cirurgias cardíacas. A partir de agora, o Huop planeja retomar gradualmente este tipo de cirurgia, com a previsão inicial de realizar duas operações por semana, aumentando para quatro por semana nos próximos meses.

MAIS AÇÕES

No último mês, o Estado também autorizou o aumento de recursos destinados ao Hospital São Lucas, em Cascavel, visando aprimorar os serviços de cardiologia de alta complexidade na região. O repasse mensal para custeio de procedimentos passou de R$ 1,1 milhão para R$ 4,1 milhões, representando um crescimento de 270%. “Estamos monitorando os serviços ofertados e garantindo que todos os pacientes sejam tratados com excelência. O governador sempre reforçou a importância de levar a saúde até as pessoas e essas novas perspectivas para estes hospitais vão nesse caminho”, finalizou o secretário.

