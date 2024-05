Hoje é dia de audiência pública no Bairro Cataratas

A Prefeitura de Cascavel segue ouvindo e priorizando as principais demandas da comunidade, desde os distritos até a área urbana, com a temporada de audiência públicas, que já passou por todos os distritos e está agora percorrendo todos os bairros da cidade. E nesta terça-feira (14), chegou a vez do Território V. A reunião com os moradores será realizada às 18h30, no Salão Comunitário do Bairro Cataratas, que fica na Rua Getúlio Vargas, nº210.



As pautas serão focadas nas demandas do Cataratas e bairros Morumbi, Lago Azul, Jd. Mantovani, Periolo, São Francisco, Colmeia e Belmonte.

As audiências visam debater e incluir as ações que forem prioritárias no orçamento do próximo ano e, assim, direcionar os recursos financeiros da Lei Orçamentária Anual de 2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. É a oportunidade para a comunidade apontar o que pode ser melhorado em seu bairro, em sua região.



O trabalho acontecerá até dia 9 de julho, quando haverá a última reunião no auditório da Prefeitura. Todos os eventos estão marcados para às 18h30, fora do horário comercial, para que a população realmente possa participar e dar sua opinião sobre as melhorias que podem ser adotadas em Cascavel. Todos os distritos de Cascavel já receberam o trabalho e agora as atividades estão focadas na área urbana.

Quem não puder ir presencialmente, também poderá opinar de maneira online. Para participar do processo democrático participativo, basta acessar o link www.participacascavel.com.br.



A ação também tem como objetivo tornar os processos orçamentários abertos e transparentes, permitindo que os cidadãos se envolvam diretamente na tomada de decisões, estimulando, assim, o exercício da cidadania e o avanço na democratização da gestão.



CALENDÁRIO DE AUDIÊNCIAS

21/05 – Território V – 18h30

Salão Comunitário Cataratas – Rua Getúlio Vargas, 219.



28/05 – Território VI – 18h30

Salão Comunitário Nova Cidade – Rua Pedroso, 763.



04/06 – Território VII – 18h30

Salão Comunitário do Floresta – Rua Condor, 499.



11/06 – Território VIII – 18h30

Salão Comunitário Claudete – Rua Hélio Richard, 1610.



18/06 – Território II – 18h30

São Comunitário Melissa – Rua Nogueira, 33.



25/06 – Território X – 18h30

Salão Comunitário do São Cristóvão II – Rua Romão Chrum, nº 1031.



02/07 – Território XI – 18h30

Salão Comunitário do Coqueiral – Rua Fagundes Varela, nº 1740.



09/07 – Território XII – 18h30

Auditório da Prefeitura – Rua Paraná, nº 5000.

Fonte: Secom