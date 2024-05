Helicóptero que vai ajudar vítimas das chuvas decola para o Rio Grande do Sul

A aeronave da PM paranaense é equipada com maca de montanha e mantas térmicas para atendimento a possíveis vítimas com hipotermia em decorrência das inundações, além de outros acessórios para salvamento.

O Governo do Paraná mandou nesta quinta-feira (2) o helicóptero Falcão 08 do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e uma equipe de quatro policiais militares especializados em resgate aéreo para reforçar o apoio ao Rio Grande do Sul, atingido por fortes chuvas nos últimos dias. A aeronave deve chegar à capital gaúcha, Porto Alegre, no começo da tarde.

Segundo Leite, a situação é "pior" do que a registrada no ano passado, quando as inundações causaram mais de 50 mortes

Após a chegada a Porto Alegre, os paranaenses vão auxiliar no atendimento, sob coordenação das forças de segurança e salvamento do Rio Grande do Sul.

“Por ordem do governador Ratinho Junior, a Secretaria de Segurança Pública está à disposição do Rio Grande do Sul nesse momento para ajudar no que for necessário. Além dessa equipe, outras estão prontas para desempenhar os trabalhos necessários, que incluem buscas de desaparecidos, resgate de ilhados, levar mantimentos nos locais de difícil acesso, entre outros componentes”, disse o tenente-coronel Juliano Zanuncini, comandante do BPMOA.

O governo do Rio Grande do Sul já decretou “estado de calamidade pública pelos eventos climáticos de chuvas intensas” ocorridos a partir de 24 de abril. As chuvas já causaram 13 mortes e deixaram 21 pessoas desaparecidas. Cerca de 130 municípios foram afetados. São 8,3 mil moradores deslocados de suas casas.

Fonte: AEN