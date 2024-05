Um grande incêndio foi registrado em uma empresa às margens da BR-277, na região do Bairro Parque São Paulo, em Cascavel.

Diversas equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para combater as chamas. Uma grande nuvem de fumaça tomou conta do local, tendo em vista que a empresa armazena objetos de plástico.

Os militares rapidamente iniciaram o combate ao fogo para evitar que as chamas atingissem imóveis próximos.

Até o fechamento da matéria não havia informações sobre pessoas feridas.