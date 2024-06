Futuros eletricistas participam de curso gratuito da Copel; inscrições ainda estão abertas

O curso de Formação Básica de Eletricista de Distribuição tem sido frequentado por homens e mulheres que viram na qualificação gratuita aberta pela Copel a oportunidade do início de uma nova carreira. Mais de 400 pessoas já se inscreveram na formação, ofertada desde abril em Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa.

O curso disponibiliza aulas teóricas e práticas, realizadas em redes didáticas, distribuídas em 15 módulos que abordam desde os fundamentos básicos de eletricidade até as normas regulamentadoras essenciais, incluindo padrões de segurança para o trabalho em altura. O projeto tem o potencial para formar 750 novos eletricistas até o final de 2024.

Um destes futuros profissionais é Moisés Fernando Antunes, que soube da oferta por meio de um amigo que trabalha em uma empreiteira no município de Londrina. Com 29 anos, ele trabalha à noite como freelancer e decidiu fazer um esforço para dar conta do curso em período integral.

“Estou dormindo pouco, mesmo assim está valendo a pena”, avalia. Ele não tinha experiência prévia com o setor elétrico e diz estar gostando da nova experiência. “Tenho expectativas de conquistar um emprego e me especializar ainda mais. Achei a área de eletrotécnica muito interessante, já que oferece diversas oportunidades”, almeja.

Outro estudante da primeira turma da formação básica de eletricistas de distribuição em Londrina é Reginaldo Duarte Fernandes. Ele soube do curso ouvindo o noticiário em uma rádio da cidade. Assim como Moisés, ele é trabalhador noturno e atualmente opera máquinas industriais.

O curso gratuito ofertado pela Copel veio como uma oportunidade de ampliar sua qualificação, e ele não descarta uma mudança de carreira. Reginaldo ressalta o companheirismo da turma e o profissionalismo dos instrutores. “Os professores dão bastante atenção e ensinam muito bem. Na nossa turma todos somos companheiros, um ajudando o outro”, afirma.

O curso é ministrado por profissionais da Copel e instrutores do mercado. Em Londrina, um deles é Gilberto Alves Silva, aposentado na Copel desde 2018. Durante seu tempo na empresa, ele se dedicou à realização de treinamentos, e hoje comemora a dedicação da primeira turma, que está na fase final do curso.

“Eu vejo que aqui temos muitas pessoas esforçadas, realmente dispostas a aprender. Estamos passando o melhor de nosso conhecimento para eles. Acredito que essa turma vai sair muito bem preparada”, afirma.

O colega Gesualdo Palizer concorda. Com experiência na área de manutenção de linhas e aposentado da Copel há 12 anos, ele também ressalta o interesse dos participantes. “Mesmo quem nunca teve experiência na área está com vontade de aprender, o que é muito positivo”.

NOVAS TURMAS – Nesta semana, a primeira turma iniciada na capital paranaense concluiu suas atividades, e outras 19 seguem em formação em todas as regiões do Estado. Há ainda a previsão de abertura de, pelo menos, dez novas turmas. Os interessados podem fazer a inscrição diretamente nas Agências do Trabalhador de Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa.

Os participantes passam por avaliação ao final do período de estudos e os aprovados recebem certificado no momento da conclusão, estando aptos a atuar em empresas no setor de distribuição de energia.

