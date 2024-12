Festas não podem ser motivo de descuidos, embriaguez e de desrespeito no trânsito

“Se está no trânsito, a atenção deve estar centrada no trânsito, para evitar que ocorram os sinistros”. A afirmação é da educadora de trânsito e presidente do Cotrans (Comitê Intersetorial de Prevenção e Controle de Acidente de Trânsito), Luciane de Moura, que falou sobre esta época do ano em que os órgãos de trânsito acabam se preocupando ainda mais com os acidentes, devido ao aumento de festas e de confraternizações típicas do final de ano.

Segundo Moura, é importante reforçar que o período acaba aumentando os encontros das pessoas que se reúnem para comemorar, mas que isso não deve ser motivo de tragédias nas vias. “Sabemos que o álcool está presente em grande parte destas comemorações, mas é importante que as pessoas não bebam e dirijam, já que isso coloca em risco muitas pessoas”, frisou.

Para a educadora, a dica é que seja eleito o amigo da vez – a pessoa que não bebe e que pode dirigir – ou que as pessoas optem por utilizar um táxi ou o transporte de passageiros por meio de aplicativo. “No período de festas aumentam os acidentes e isso é uma preocupação, por isso, pedimos que as pessoas não coloquem em risco a sua família, que façam as suas comemorações com conscientização, evitando o uso da bebida alcoólica quando dirigir sempre, cuidados de todos”, salientou.

Atropelamentos

Outra preocupação dos órgãos de trânsito neste ano é com o aumento de mortes por atropelamento e, por isso, Moura alertou ainda que agora no período de férias os pais cuidem das crianças nas vias públicas. A cidade contabiliza de janeiro até agora 14 mortes por atropelamentos, sete na cidade e sete nas rodovias, por isso, que os pais fiquem atentos e de olho nas crianças quando estiverem nas ruas. “O condutor e o pedestre precisam fazer cada um o seu papel, condutor respeitando a faixa de pedestres e o pedestre só atravessar quando o veículo parar”, falou.

Nas rodovias

Nesta quarta-feira (18), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) dá início à Operação Rodovida 2024/2025. A iniciativa, que se estenderá até o Carnaval, busca intensificar a fiscalização e promover ações educativas para reduzir os sinistros de trânsito nas rodovias federais, especialmente durante o período de festas de fim de ano, férias escolares e Carnaval. Entre os principais focos da operação está o combate ao excesso de velocidade, uma das práticas mais perigosas no trânsito.

O foco está alinhado com a Década de Ação pela Segurança no Trânsito, que é uma iniciativa global liderada pela ONU para reduzir as mortes e lesões causadas por sinistros de trânsito. A alta velocidade reduz o tempo de reação do condutor em situações de risco, como a necessidade de frear diante de um obstáculo, mudanças súbitas no fluxo ou intempéries climáticas. Essa reação tardia pode ser decisiva, transformando situações evitáveis em tragédias.

Além disso, a velocidade elevada agrava a gravidade dos sinistros de trânsito, aumentando as chances de ferimentos fatais. Estudos mostram que mesmo pequenos excessos podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Por isso, a fiscalização será reforçada em trechos estratégicos das rodovias, com o uso de radares móveis e outras tecnologias para coibir abusos.

Papel do condutor

A operação vai além da fiscalização, já que durante todo o período ações educativas, como o Cinema Rodoviário da PRF, levam aos usuários das rodovias, vídeos que alertam sobre os perigos do excesso de velocidade e outras infrações. Durante as abordagens, condutores e passageiros serão convidados a refletir sobre seus comportamentos no trânsito e a importância de agir com responsabilidade.