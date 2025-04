Lar Cooperativa inicia nova fase com a Unidade Industrial de Peixes

São Miguel do Iguaçu - Após construir uma história sólida na produção de grãos, frangos e suínos, a Lar Cooperativa Agroindustrial inicia um novo ciclo em sua jornada de 61 anos ao ingressar na piscicultura com a inauguração da UIP (Unidade Industrial de Peixes), realizada na terça-feira (1°), em São Miguel do Iguaçu. Essa expansão reforça o compromisso da Cooperativa com a diversificação da produção e a geração de renda para associados, funcionários e o desenvolvimento da economia regional.

“Quando a Cooperativa iniciou na avicultura, há 25 anos, começamos com um projeto pequeno e hoje somos a terceira maior empresa de abate de frangos do país, com a marca de mais de 1,1 milhão de frangos abatidos diariamente. Na piscicultura não será diferente, porque a Lar sempre entra em uma atividade pensando o melhor para seus associados e funcionários”, evidenciou o diretor-presidente da Lar, Irineo da Costa Rodrigues.

UIP

Embora a unidade, agora denominada UIP, já estivesse em funcionamento há cinco anos, sob gestão da Frimapar, sua aquisição por parte da Lar Cooperativa representa um investimento estratégico no promissor mercado de pescados. “A Frimapar deixa um legado, primeiro de qualidade e depois de conhecimento na atividade. Dois pontos que serão incorporados pela Lar através do compromisso e credibilidade que construímos com os produtores, funcionários e fornecedores, além dos clientes. Estamos felizes que a unidade vai estar em boas mãos e pronta para escrever uma nova história”, descreveu o empresário e antigo sócio-proprietário da Frimapar, Adelar Marafon.

A Lar Cooperativa oficializou a aquisição da estrutura em 14 de fevereiro de 2025, informação amplamente divulgada por meio de nota conjunta com a Frimapar. No entanto, o início oficial das atividades na unidade ocorre a partir de 1° de abril de 2025. Nesse período, a Frimapar industrializou o Filé de Tilápia Lar sob contrato comercial, produto já disponível no mercado. Com a inauguração, a Cooperativa assume integralmente todo o processo produtivo do produto.

Estrutura

A UIP opera atualmente com 98 funcionários em cinco dias da semana, com capacidade para abater 12 mil tilápias diariamente, alcançando uma produção mensal de 60 toneladas de produto acabado. Para 2025, a Lar planeja investir, além dos valores já aplicados na aquisição da unidade, mais R$ 5 milhões no local, visando um aumento na capacidade de abate para 15 mil tilápias/dia no primeiro trimestre de 2026, totalizando 110 toneladas por mês de produto acabado. Para atender essa expansão de produção e otimização do abate semanal, serão necessários 180 funcionários em operação na indústria até o segundo semestre de 2026.