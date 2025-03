Imprensa cerceada em Itaipulândia

A reportagem do O Paraná, bem como bem grande parte da imprensa de todo o Oeste do Paraná, se deslocou até Itaipulândia, ontem (24), para acompanhar e registrar a homologação do ‘Acordo Emergencial’ entre União, Itaipu Binacional e o povo indígena Avá-Guarani, que viabiliza a aquisição de três mil hectares de terras rurais no Oeste com investimento inicial de R$ 240 milhões, previsto para 2025, e que poderá ser ampliado em 2026. Porém, sem aviso prévio, apesar do “aviso de pauta” convocando imprensa distribuído pela Itaipu, os indígenas impediram a entrada da imprensa na cerimônia, a não ser uma única emissora de Tv. “O evento é deles, dos indígenas. […] E eles estão barrando todo mundo, inclusive a nossa imprensa aqui, da Itaipu, não esta conseguindo entrevistar eles”, disse um jornalista da assessoria da hidrelétrica.