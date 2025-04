CNC, Fecomércio PR, Sesc, Senac e sindicatos na Semana S

O maior evento integrado do Sistema Comércio brasileiro vai levar cidadania e entretenimento aos cidadãos, além de palestras para incentivar o desenvolvimento e a inovação do comércio e dos serviços no país. A Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, idealizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), será realizada pela Fecomércio PR, Sindicatos Empresariais, Sesc PR e Senac PR, entre os dias 10 e 18 de maio.

A Semana S vai promover um grande mutirão de cidadania em todo o país, oferecendo serviços básicos gratuitos nas áreas de educação, saúde, jurídica, ação social, recreação, entre outras, em linha com os benefícios que o Sesc e o Senac levam diariamente para a população.

O conjunto de ações celebrará também os 80 anos da CNC. Serão promovidos encontros com empresários dos mais diversos ramos do comércio, serviços e turismo. “É fundamental apresentar à sociedade o impacto transformador das ações do Sesc e do Senac na qualidade de vida, educação, cultura e desenvolvimento profissional de milhões de brasileiros. Tudo isso só é possível graças aos empresários do setor, que investem e acreditam na missão de transformar vidas. São os empresários que financiam esse grande sistema de promoção social e qualificação profissional, com resultados concretos para o País”, afirma o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros.

Semana S no Paraná

No Paraná estão previstas palestras, torneio de robótica, casamento coletivo, serviços das unidades móveis, festival gastronômico, feira de profissões e de empregos, aulas-show, passeios turísticos, práticas esportivas e show gratuito no Teatro Guaíra.

Para abrir a programação, em 33 unidades do Sesc e do Senac espalhadas pelo estado, no dia 10 de maio, será realizado o Sábado em Família Sesc/Senac. Será um dia voltado para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus familiares, que terão acesso à orientação nutricional, quick massage, ações de saúde e de qualidade de vida, alongamento, ginástica laboral, intervenções culturais, atividades esportivas, corte de cabelo, além de oficinas e workshops.

Nos quatro Restaurantes-escola e nos sete Cafés-escola do Senac PR pelo estado será realizado o Festival Gastronômico com produtos paranaenses. A ideia é promover a gastronomia regional e valorizar os produtos com registro de Indicação Geográfica (IG).

Para incentivar a atividade física de maneira regular, o Sesc lançará no dia 14 de maio o Dia do Desafio 2025 que será realizado no dia 28 de maio, nos 399 municípios do Paraná.

ALMIR SATER

Reafirmando seu compromisso em promover o acesso do público a equipamentos culturais e a shows nacionais, o Sesc PR traz a Curitiba, no Teatro Guaíra, no dia 15 de maio, o músico Almir Sater.