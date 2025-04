Paranaenses estão otimistas para abertura do Mitsubishi Cup 2025

São Paulo - Os motores vão roncar na capital do Agronegócio: Ribeirão Preto (SP) foi a cidade escolhida para dar o início ao maior campeonato de rali raid de velocidade do País: a Mitsubishi Cup. No próximo sábado (5), pilotos e navegadores vão encarar um trecho cronometrado de 32,72 km, que será percorrido por três vezes, totalizando 98,16 km de pé fundo no acelerador. A concentração da 1ª etapa da Mit Cup estará no Talula Cable Park.

E quem volta a acelerar é o paranaense Pedro Marcondes – que estreou como piloto de rali na última etapa da temporada 2024 da Mit Cup, e contou com a navegação do experiente Artemio Pauluci. Juntos, eles passam a ser oficialmente a segunda dupla a representar a equipe Braço Curto MotorSport – que é do Paraná – nos rally’s nacionais. “Estou muito feliz com a oportunidade de acelerar um dos carros de rally da Braço Curto MotorSport. Deu tudo certo no momento da minha estreia, sem qualquer tipo de ocorrência. Melhorei meus tempos volta a volta e fui adquirindo segurança para acelerar, de forma que fui conhecendo melhor o carro (limites e reações) a cada bateria”, explicou Pedro. “Estou bem otimista para esse ano. Vou aproveitar para treinar e me aperfeiçoar nas provas da Mit Cup, pois os planos da equipe para mim são mais ambiciosos”, falou o piloto, indicando que vem novidade para os próximos meses.

A etapa terá alguns trechos inéditos, a exemplo de 5 km de areia que prometem desafiar os off-roaders. As estradas – que cortam canaviais – mesclam trechos de alta e média velocidade, intercalando setores mais sinuosos.