Sem projeto, Cascavel corre risco de perder recursos para as obras do Contorno Norte

Cascavel - Cascavel é um dos principais entroncamentos logísticos do Paraná, onde passam as principais rodovias do estado e o escoamento da produção agroindustrial não apenas do Paraná, mas também de outras regiões e até países vizinhos. No entanto, algumas obras estratégicas para melhorar esta logística seguem em discussão e, uma das prioridades da sociedade empresarial organizada, é a construção de um Contorno Norte, importante peça na infraestrutura desse grande entroncamento logístico, desafogando o tráfego urbano e ligando a BR-467, Contorno Oeste e Trevo Cataratas.

No início deste ano, a Codesc (Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Cascavel) reuniu políticos de Cascavel e também representantes de entidades locais para discutir o assunto. Durante a reunião, já havia sido alertado pelo presidente da Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), Edson Vasconcelos, que seria necessário um esforço conjunto para que a obra saísse do papel, já que o projeto precisaria estar pronto até abril de 2026, sob o risco de perda de recursos.

E é exatamente a ausência de um projeto executivo para o Contorno Norte que ameaça comprometer a obra. Com um orçamento estimado em R$ 500 milhões, a falta de definições coloca em risco a viabilização da obra.

NADA OFICIAL

O presidente da Codesc, Ricardo Lora, afirmou que ainda não há um compromisso formal da Itaipu Binacional para financiar o EVTEA (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental), essencial para a continuidade do projeto. “Nós não tivemos nenhuma informação oficial sobre a viabilização do Contorno Norte por parte da Itaipu. Há algumas semanas, houve conversas indicando que o EVTEA do Contorno Sul poderia ser contemplado e que tentariam incluir o Norte, mas até agora nada foi oficializado”, explicou Lora.