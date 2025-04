Transitar realiza licitação para permissão de uso de salas comerciais do Terminal Rodoviário de Cascavel

Para participar os interessados devem ter cadastro no sistema público de licitações e ter seus dados atualizados no Sicaf ( Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedore s).

A licitação ocorrerá por meio de Pregão Eletrônico , de forma online pelo sistema compras.gov, no método de Pregão Invertido , ou seja, quanto menor o valor de lance, maior o valor final da proposta, o qual se dará por percentual a ser acrescido no valor base da sala. Desta forma, será declarado vencedor aquele que ao final da disputa apresentar maior valor para a sala pretendida.

Ao todo, são 20 salas comerciais disponíveis do piso superior, sendo 9 salas da área gastronômica e 11 salas comerciais da área comum . O valor médio do metro quadrado das salas é de R$ 50,43 , com valores iniciais para fins de disputa variando de R$ 1.885,40 a R$ 3.491,79. O prazo de vigência da Permissão de Uso é de 5 anos, contados da entrega das chaves das salas.

As propostas poderão ser cadastradas no sistema até a hora de abertura da sessão online de disputa. O endereço eletrônico para acesso do Compras.Gov é https://www.gov.br/compras/pt-br

Para mais detalhes do processo, o edital está disponível nos seguintes portais:

– ComprasGov: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compra – Unidade compradora: 929056 , Número da Compra 90005/2025.

– Portal Nacional de Contratações Públicas: https://pncp.gov.br/app/editais/35607532000176/2025/12

– Portal da Transparência de Cascavel – https://cascavel.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais#conteudo – Licitação Número: 5

OBRA



Na reforma de modernização do Terminal Rodoviário Intermunicipal de Cascavel estão sendo investidos R$ 19,5 milhões. A rodoviária tem área total de 15.042,66 metros quadrados e a reforma contempla uma alteração do layout interno, novos guichês, salas comerciais, terminal de encomendas, praça de alimentação e sanitários.



A renovação no espaço tem o objetivo de deixar o terminal mais confortável para os passageiros e trabalhadores do local. Ao final das obras, os cascavelenses terão um espaço mais amplo para os embarques e desembarques e para receber os viajantes que chegam na porta de entrada de Cascavel.

Fonte: Secom