Unioeste abre processo seletivo para admitir agentes universitários

OPORTUNIDADE

Senai Paraná oferta Cursos Técnicos gratuitos no Oeste

O Senai Paraná torna público seu edital de gratuidade para Cursos Técnicos de 2025. Para as cidades de Toledo, Cascavel, Marechal Cândido Rondon e Foz do Iguaçu, na Região Oeste do estado, estão sendo disponibilizadas 330 vagas no total, organizadas entre as unidades do Senai Paraná dos respectivos municípios. As aulas iniciam no dia 31/03 e as inscrições […]