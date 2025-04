Leis aprovadas na Alep garantem a preservação e o consumo consciente da semente símbolo do Paraná

Paraná - O dia 1º de abril marca o início da liberação, pelo Instituto Água e Terra (IAT), da colheita, venda, transporte e armazenamento do pinhão, fruto símbolo do Paraná. Esse período vai até o fim de junho, quando a semente atinge sua maturação. A Assembleia Legislativa do Paraná tem desempenhado um papel essencial na criação de leis que asseguram a valorização do pinhão, desde o plantio até a gastronomia, preservação e turismo.

Nos últimos anos, deputados estaduais têm aprovado legislações para proteger e garantir a produção segura do pinhão. A mais recente, de autoria da deputada Cristina Silvestri (PP), propõe incluir o pinhão na merenda escolar, destacando sua importância socioeconômica, especialmente nas regiões mais carentes. A deputada reforça, em sua justificativa, a relevância nutricional do pinhão e sua contribuição para a preservação das araucárias.

Pinheiro do Paraná

Além disso, diversas leis estaduais têm como objetivo proteger o pinheiro-do-paraná e o pinhão. A Lei estadual nº 20223/2020, de autoria dos deputados Hussein Bakri (PSD), Luiz Claudio Romanelli (PSD) e do ex-deputado Emerson Bacil, estabelece diretrizes para o plantio sustentável da araucária, incentivando sua exploração comercial. A lei determina que quem cultivar a espécie para fins comerciais deve registrar o plantio no órgão ambiental estadual.

Em 2013, o ex-deputado Francisco Buhrer regulamentou a colheita do pinhão com regras ainda em vigor. Mais recentemente, em 2024, a Lei nº 21.878, proposta pelo deputado Artagão Júnior (PSD), declarou o município de Inácio Martins como a Capital do Pinhão, devido à sua alta produção. O município é o maior produtor do estado, com altitudes que chegam a 1.198 metros.