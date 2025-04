Cumpridos mandados contra investigados por desvio de R$ 2,5 mi

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu na manhã desta terça-feira (1) nove mandados de busca e apreensão contra quatro pessoas investigadas por um esquema de desvio de R$ 2,5 milhões em verbas públicas que seriam destinadas à aquisição de medicamentos para o tratamento de câncer de uma criança, de 11 anos, em Cascavel, no Oeste do Estado. A ação aconteceu simultaneamente em cinco cidades diferentes.

As ordens judiciais foram cumpridas em Foz do Iguaçu, Santo Antônio do Sudoeste e Curitiba, no Paraná, e nas cidades de Maricá e Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. Foram apreendidos celulares e outros dispositivos eletrônicos dos investigados. Os aparelhos passarão por perícia para extração de dados a fim de complementar as provas já reunidas na investigação.

Durante o cumprimento das ordens judiciais em Santo Antônio do Sudoeste, uma mulher foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.