Defesa de Bolsonaro decide ir á Corte Internacional contra o Supremo Tribunal Federal

Brasil - Apontando Jair Bolsonaro como o ex-presidente da República mais investigado na história do Brasil, a defesa do “Mito” decidiu recorrer à CIDH (Corte Internacional de Direitos Humanos) contra o STF (Supremo Tribunal Federal). A estratégia dos advogados, segundo informações publicadas pela Revista Oeste, é apontar supostas irregularidades processuais e alegar que o ex-presidente é alvo de perseguição política e jurídica no Brasil. A informação é da Revista Oeste.

A defesa argumenta que Bolsonaro é o ex-presidente mais investigado da história do país e que, há quatro anos, tem sua vida revirada sem acesso integral às provas que embasam as acusações contra ele. A medida busca não apenas contestar a conduta do STF, mas também obter um respaldo internacional que possa reforçar a narrativa de perseguição política.

Bolsonaro e seus aliados têm direcionado críticas ao ministro Alexandre de Moraes, alegando que ele persegue adversários políticos e ataca a liberdade de expressão. Em 2020, o ex-presidente já havia sido alvo de uma denúncia do PT na CIDH por sua conduta na pandemia de covid-19. Mais recentemente, ele se reuniu com representantes da Corte para contestar ações do ministro do STF.

Apesar da nova investida, recorrer a tribunais internacionais não garante efeitos práticos imediatos. A iniciativa tem um forte caráter simbólico, servindo para reforçar a tese de perseguição e municiar novas contestações no Brasil.