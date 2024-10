'Estendendo a pata': como as ONGs fazem a diferença no Dia Nacional de Adotar um Animal

“Nossa dívida na clínica Prontovet está em R$ 82.623,00. Não recebemos ajuda do governo ou do município, tudo é pago com eventos que fazemos como rifas, pizzas e com a doação de pessoas que se identificam com a causa”, conta Mariana.

Outra inquieta, tal como aquele Francisco, é Mariana Cordeiro Carvalho, da ONG Ampare, que desde 2016 atua no resgate de animais de rua, encaminhando para lares temporários. A Ampare atende, principalmente, animais atropelados, grávidas ou com filhotes e ainda os que estão doentes, precisando de atendimento veterinário. Atualmente a ONG tem 15 animais adultos e 16 filhotes, entre felinos e caninos e não está conseguindo mais fazer novos resgates e atendimentos, devido ao alto valor da dívida com a clínica parceira.

A manutenção da ONG provém de doações e da realização do Rocão, que não foi feito por três anos em razão da pandemia e, depois disso, foi adiado por quatro vezes em razão do clima. O Instagram é @ONGsouamigo e tem um link para quem quiser se cadastrar como doador mensal ou fazer uma contribuição especial.

Outra grande referência em Cascavel é a ONG Sou Amigo, que existe há 13 anos e já ajudou mais de 7 mil animais através do trabalho de nove voluntários que contam com o apoio de lares temporários para abrigar os animais. “A maior necessidade atual é uma rede de doadores mensais para manter os pagamentos dos atendimentos veterinários dos resgates e, também, o aumento de lares temporários que possam auxiliar recebendo os animais enquanto buscamos adoção”, explica a fundadora da ONG, Evelyne Paludo.

Diante de números tão expressivos – de cães e de dívidas – é de se imaginar o quanto estar na linha de frente desta missão é cansativo e a fundadora da Pata Amiga desabafa: “Cascavel precisa de uma gestão melhor na questão do bem-estar animal; ONGs e prefeitura têm que trabalhar junto”. Sim, ela já pensou em desistir, mas o amor pelos animais fala mais alto e ela segue na luta. São muitas formas de ajudar: doando brindes para os sorteios dos bingos, doando ração ou valores em dinheiro diretamente para as clínicas Pata Amar ou Pronto Vet – que são as credoras da ONG. O Instagram é @pata_amiga_cvel.

“Hoje nossa maior luta é para doar estes animais e quitar as dívidas que somam R$ 39 mil”, relata Suzane. Para manter a entidade em funcionamento e manter os cães, são organizados bingos e rifas e o apelo por doações já faz parte do dia a dia de Suzane e dos demais voluntários que abraçaram a causa.

Cascavel – No século passado, em 1929 no Congresso de Proteção Animal em Viena, Áustria, foi declarado o dia da morte de São Francisco de Assis, 4 de outubro, como o Dia Mundial do Animal, por ele ser tão generoso para com os animais.

Latidos do Bem

A ONG latidos do bem existe há quatro anos, onde realizou mais de 800 resgates e mais de 200 adoções. Recentemente, a ONG precisou interromper as atividades de resgate devido à falta de recursos. Mesmo com todo o esforço e dedicação, as dívidas acumuladas em clínicas veterinárias, hotéis e lares temporários ultrapassam R$ 80 mil. Infelizmente, (como se não bastasse) a sede ONG foi vandalizada causando um prejuízo de mais de R$ 60 mil. “Não temos condições de arcar com esses custos, a falta de voluntários e apoio complicam ainda mais a situação. Estamos em busca de lares para os animais que já foram resgatados, enquanto buscam maneiras de quitar as dívidas e retomar os resgates. A comunidade é essencial neste momento, e qualquer ajuda será de grande importância para que a ONG possa continuar salvando vidas e promovendo adoções responsáveis”, explica Bia Oliveira, voluntária.

O Instagram da ONG é @latidosdobem, onde consta o pix para doação e fotos dos ‘peludos’ que estão à espera de um lar.

A data

O direito do animal de viver dignamente, sem dor e sofrimento, por estar abandonado, é um grande desafio, por isto no dia 4 de outubro de 2000, foi criado o Dia Nacional de Adotar um Animal. A data visa abordar o tema de uma forma mais adequada aos desafios do século XXI, agregando novos valores e reforçando a homenagem ao patrono da ecologia, São Francisco de Assis.

Comemorado pelo 24º ano consecutivo, o Dia Nacional de Adotar um Animal, idealizado pela ambientalista Vininha F. Carvalho, já conseguiu através de iniciativas individuais e do apoio de entidades sérias, um resultado surpreendente, ocorreram muitas adoções e aproximação de muitas pessoas á causa dos animais. “Aproveite esta data para refletir sobre suas atitudes para com os animais, atualizar seus conhecimentos e, se possível, adote um animal, sua vida será muito mais feliz”, enfatiza Vininha F. Carvalho.

Bem-estar animal: Cascavel oferece serviço de castração, Samucão e banco de ração

Desde 2020 Cascavel conta com o Samucão – uma verdadeira ambulância móvel para atendimentos de urgência e emergência aos animais, inclusive com procedimentos de baixa, média e alta complexidade. Tudo isso sem nenhum custo à comunidade.

Já o Castramóvel realiza gratuitamente a castração de animais em uma unidade móvel de atendimento. Há ainda as clínicas credenciadas que contribuem para essa prestação de serviço. Juntos, já foram realizadas mais

15.904 castrações desde 2017 – auxiliando no controle populacional dos animais desde o início do programa. Somente neste ano de 2024, já foram realizadas 800 castrações e a expectativa é chegar a 1,2 mil até o fim do ano.

Ambos os serviços são voltados às famílias em situação de vulnerabilidade social comprovada ou ainda que estão sob tutela de protetores de animais que atuam ativamente na causa do bem-estar dos pets.

Banco de ração

Outra medida importante é o Banco de Ração. A Lei 7.124/2020 permite que o Município receba doação de ração e a gestão fica a cargo da Secretaria de Meio Ambiente, que tem a missão de armazenar, destinar e controlar a saída dos alimentos que serão destinados às ONGs e protetores cadastrados junto à divisão de Bem-Estar Animal.

O Setor de Bem Estar-Animal tem como prioridade as ações de proteção e cuidados aos animais, inclusive conta com uma sede própria que fica Rua Padre Anchieta, 429, no Parque São Paulo. Os serviços podem ser acionados pelo telefone (45) 3902-1490 e pelo WhatsApp (45) 9 91512716.