EstaR: Novo modelo de fiscalização passa a valer nas vagas demarcadas

Conseguir uma vaga de estacionamento na região central da cidade é sempre uma tarefa difícil, por isso, um novo modelo do EstaR (Estacionamento Regulamentado) foi contratrado e iniciou o funcionamento na segunda-feira (1º). A principal mudança é que, ao contrário do modelo antigo, que utilizava os parquímetros e/ou os cartões de estacionamento, o motorista não precisa pagar para estacionar, mas não poderá permanecer na vaga por mais de duas horas. A partir deste período, o veículo será multado por meio da fiscalização por videomonitoramento em tempo real.

De acordo com o encarregado de serviços do Cicom (Centro Integrado de Controle e Monitoramento 24 horas), André Fauth, a fiscalização será feita por meio de veículos que estarão circulando pelas as ruas equipados com câmeras que fará a leitura das placas. A cada duas horas o veículo do EstaR fará o confronto das placas que estavam no local e, caso o veículo esteja estacionado por mais de duas horas, será notificado com multa no valor de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira.

O veículo da fiscalização esta equipado com uma câmera com OCR (reconhecimento de caractere óptico) e que faz a leitura da placa. Outra câmera faz a foto panorâmica para situar o veículo onde que ele está estacionado, para verificar qual o local correto que está estacionando. Já a terceira câmera é a de identificação de características, usada para a questão de segurança pública. Inicialmente, os trabalhos iniciam com apenas um veículo, mas chegará a cinco em 60 dias.