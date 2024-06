Cascavel soma 14 mortes no trânsito em 2024

A Transitar atualiza os dados de mortes no trânsito em Cascavel, com vítimas de sinistros que perderam a vida nos hospitais, e que, com as informações atualizadas pela Secretaria de Saúde junto ao Cotrans (Comitê Intersetorial de Prevenção de Acidentes de Trânsito), em reunião ocorrida nesta semana, mais duas mortes entram nas estatísticas oficiais do Município.

O primeiro caso é de um atropelamento de uma mulher de 60 anos que ocorreu no dia 5 de janeiro. O óbito foi confirmado no dia 16 de janeiro. A vítima transitava na faixa exclusiva do ônibus na Avenida Brasil, sentido Leste-Oeste, quando atravessou fora da faixa, entre os carros, e foi atropelada por um veículo do transporte coletivo.

Outro caso é de um motociclista de 57 anos, que teve queda do veículo, na Rua Cuiabá x Pio XII, no Centro. O caso aconteceu no dia 17 de janeiro, na hora do atendimento, ele estava consciente e informou que foi “fechado” por um carro, ocasionando sua queda. Devido à gravidade dos ferimentos, o condutor veio a óbito no dia 21 do mesmo mês.

Com essas novas confirmações, Cascavel tem 14 mortes registradas no trânsito neste ano de 2024, sendo:

1 – Condutor

7 – Motociclistas

1 – Passageiro de moto

4 – Pedestres

1 – Ciclista.

A Transitar lamenta todas as mortes e reforça que o trânsito é coletivo. Todos temos que respeitar as regras, seguir a sinalização e agir de forma consciente.

A autarquia trabalha com o tripé de educação, engenharia e fiscalização. A paz no trânsito começa por você!

Fonte: Secom