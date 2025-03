Duas pessoas morrem em grave acidente na BR-369 entre Cascavel e Corbélia

Duas pessoas morreram em um grave acidente de trânsito na noite deste sábado (15/03), na rodovia BR-369, entre Cascavel e Corbélia, no oeste do Paraná.

De acordo com informações das forças de segurança, um veículo Gol saía da estrada municipal do Reassentamento São Francisco e acessou a BR-369, no sentido Corbélia, quando colidiu frontalmente com um caminhão que seguia no sentido oposto da rodovia.

Com o impacto da batida, o rodado dianteiro do caminhão estourou e a frente do carro ficou completamente destruída, deixando os dois ocupantes do Gol presos nas ferragens. As vítimas não resistiram aos ferimentos e faleceram no local, antes da chegada das equipes de socorro e do médico do Corpo de Bombeiros.