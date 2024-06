Dom José Mário assume arquidiocese trazendo a missão da ‘Igreja do Sim’

Um domingo que certamente ficou marcado na história de Cascavel. No último dia (9), tomou posse o novo arcebispo de Cascavel, Dom José Mário Scalon Angonese. Com a Catedral Nossa Senhora Aparecida lotada de fiéis locais, outros vindos de diversas cidades da região e também de Uruguaiana (RS) – local onde o bispo estava atuando até então.

Dom Adelar Baruffi agora é bispo emérito de Cascavel, após seu pedido de afastamento ter sido aceito no Vaticano. Ele segue em tratamento de saúde, após retirar um tumor da cabeça. O atual administrador apostólico, Dom Paulo de Conto, deve retornar, em breve, para a cidade gaúcha de Montenegro, e Dom Aparecido Donizetti de Souza segue como bispo-auxiliar.

5º arcebispo

Dom José Mário, 5º arcebispo da Arquidiocese de Cascavel, é formado em Filosofia e Teologia entre os anos de 1983 a 1989, sendo ordenado sacerdote no dia 16 de dezembro de 1989, por Dom José Ivo Lorscheiter. Foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Curitiba em 20 de fevereiro de 2013, e recebeu a ordenação episcopal em 28 de abril do mesmo ano.

Baseado nas instruções de Jesus, sobre a identidade e missão da comunidade de seus discípulos, o lema de Dom José Mário “Servir por Amor”, se mantém atual.

“Igreja do Sim”

Após receber das mãos de Dom Adelar, o cajado – símbolo do pastoreio – o novo arcebispo mostrou que o tom de seu discurso é pacífico e acolhedor. “Nos treinamentos para as secretárias paroquiais nos locais onde passei, eu sempre disse que era proibido dizer não e vou ensinar isso aqui também! As secretárias paroquiais estão proibidas de dizer não”, disse Dom José, citando ainda que o Papa Francisco costuma dizer que as secretarias paroquiais são como barreiras alfandegárias. “Aqui pode tudo! Pode participar de todos os movimentos e pastorais!”, disse, sem deixar de citar as exceções de praxe da igreja católica.

O arcebispo ainda convidou a comunidade a ser peregrina e “treinar” os sentimentos que são alimentáveis, tanto para o bem quanto para o mal. “O amor e o bem querer podem ser alimentados dentro de nós, sendo que o ódio, a vingança e o ressentimento também. Assim devemos cuidar dos nossos sentimentos individuais para não contaminar nossa convivência comunitária”, finalizou.

No encerramento da solenidade, um dos padres da diocese de Uruguaiana fez um breve discurso de agradecimento pelo período em que Dom José Mario esteve à frente da comunidade e, emocionado, afirmou que os fiéis cascavelenses estarão “bem amparados”.

Autoridades civis, entre eles o prefeito Leonaldo Paranhos, que destacou a fundamental importância social da igreja, e militares prestigiaram a posse. Após a missa, o bispo recebeu os convidados para um almoço festivo no salão paroquial da Catedral.