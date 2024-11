Dnit instala radares para ampliar segurança nas rodovias federais da região

Na região de Cascavel estão sendo instalados em quatro locais, um deles é na BR-467, próximo à Ceasa (Central de Abastecimento de Cascavel) no sentido de quem vai para Toledo. Este é um ponto bastante crítico e que foi motivo, inclusive, de manifestação por parte dos moradores – depois de acidentes com mortes durante este ano. Além disso, é um trecho com a presença de pedestres e a redução de velocidade impactaria diretamente na segurança dos mesmos.

Um bom café é feito de detalhes, que começam na escolha da variedade a ser cultivada, avança pelos tratos culturais, passa pela colheita e depois pelo processamento dos frutos colhidos. Todas essas etapas têm influência sobre a qualidade do produto final e, consequentemente, do preço de comercialização. Por isso, o cafeicultor precisa conhecer seu negócio, […]

A Transitar informa que a partir de domingo (1º) os passageiros do transporte coletivo terão mais linhas de ônibus em Cascavel. Devido à nova demanda de passageiros com destino ao novo Shopping Catuaí, a Transitar dá o start à linha 006-Nordeste/Leste, que vai operar pelo corredor exclusivo dos ônibus. A medida atende aos pedidos dos […]

Outro local que tem um fluxo bastante intenso de veículos e que já está recebendo a instalação fica na BR-369, no sentido a Corbélia, nas proximidades do Parque Industrial de Cascavel. Outros dois que estão sendo instalados é em Corbélia, no distrito da Penha e ainda em Ubiratã, no perímetro urbano da BR-369, também um ponto com um grande número de sinistros de trânsito.

Além disso, existe ainda um estudo sendo feito para que volte a ser instalado o radar no distrito de Sede Alvorada, entre Cascavel e Toledo, retirado há alguns anos. Assim que for aprovada a instalação, a operadora tem 60 dias para a elaboração e mais 90 dias para instalação e aferição do equipamento, para depois iniciar a operação. Outros dois pontos na BR-369, no quilômetro 463 em Corbélia e no 507 em Cascavel também estão sendo analisados para receberem o equipamento.