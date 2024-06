Copel começa instalar medidores inteligentes pela Estação Hub One

A Copel iniciou hoje (19) pela Estação de Inovação Hub One a modernização do sistema de leitura de energia elétrica em Cascavel. A unidade consumidora da estação foi a primeira a receber os equipamentos de inteligência, que dão ao consumidor o monitoramento do consumo de energia em tempo real, além de facilitar a identificação da falta de energia pela Copel e tornar mais ágil a religação. Todos os medidores tradicionais serão substituídos.

O vice-prefeito Renato Silva acompanhou o início dos trabalhos e destacou o avanço na qualidade do serviço prestado à população.

“A gente fica feliz, até por ter começado por Cascavel, essa tecnologia de inteligência, de avanço, de modernidade. Imagina o desconforto que a gente passa quando termina a luz, você não sabe nem como recorrer. Com essa tecnologia implantada agora, iniciando por Cascavel, vai melhorar muito a qualidade do serviço”, diz.

O presidente da Fundetec, Alcione Gomes, disse que é um projeto significativo. Ele lembra que na Estação Hub One está sendo trabalhado um projeto de inovação em energia elétrica.

“Com esse medidor inteligente, além de uma manutenção mais rápida, você vai conseguir identificar de maneira muito mais ágil as oscilações de energia, as quedas de energia, algum possível defeito. Isso de maneira eletrônica ou automatizada. Também vai ter a fatura e a medição do consumo muito em tempo real”, afirma Alcione.

Paulo Nachtygal, gerente regional de serviços da Copel para as regiões Oeste e Sudoeste, explica que a grande diferença dos medidores convencionais para os medidores inteligentes é a conexão online, em tempo real, com a central de operação.

“Isso é algo inédito nessa grandiosidade, então estamos começando hoje a troca dos medidores em Cascavel. São mais de 160 mil medidores em todo o município, o que se estenderá ao longo deste ano e, na sequência, serão trocados os medidores de todos os 50 municípios da região oeste do Paraná”, conta.

Segundo a Copel, todos os medidores serão substituídos, inclusive na zona rural.

“Todos os nossos consumidores terão acesso a essa nova tecnologia da Copel que permitirá uma gestão melhor de consumo, um acompanhamento melhor do seu consumo de energia e também acompanhamento pela própria Copel em faltas de energia, em qualidade de fornecimento”, ressalta Nachtygal.

A troca em Cascavel será feita por uma empresa terceirizada, a Eletromil. Daniela de Oliveira, engenheira eletricista da empresa, diz que todos os trabalhadores estarão devidamente identificados.

‘Cada equipe vai estar com as vestimentas azuis, identificados. Cada carro tem dois colaboradores que chegarão nas casas, explicarão o projeto e irão pedir para retirar o velho medidor’, detalha.

