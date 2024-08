Batida no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul com Uruguai – Vídeo: Jornal o Paraná

O cruzamento das ruas Rio Grande do Sul com Uruguai, no centro de Cascavel, é palco constante de acidentes, Por volta das 17h destas segunda-feira (19), mais uma batida foi registrada.



O acidente ocorreu quando a condutora do veículo i500 avançou a preferencial e colidiu na lateral de um Vectra. Não houve feridos, apenas danos materiais. De acordo com as informações colhidas no local, os condutores não acionaram as autoridades de trânsito.