Com 83 lotes, leilão de sucatas do DER/PR arrecada R$ 1,4 milhão

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) realizou nesta quinta-feira (12) um leilão de sucatas de cerca de 800 veículos, arrecadando R$ 1.443.500,00. São veículos apreendidos na faixa de domínio de rodovias estaduais, envolvidos em acidentes ou que entraram em pane, e que nunca foram recolhidos pelos antigos proprietários. Agora leiloados, eles podem ser utilizados exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de peças e parte metálicas.

Representantes de empresas do ramo de desmontagem de todas as regiões do Estado se reuniram no auditório do DER/PR em Curitiba, disputando cada um dos 83 lotes de sucatas, em sua maioria de carros de passeio e de motocicletas.

Após trâmites administrativos, os novos proprietários terão 10 dias úteis para retirada de suas sucatas, depositadas em pátios e espaços do DER/PR, e em sua maioria, nos postos do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) do Paraná.

O leilão deste ano superou em mais de R$ 400 mil o do ano passado, que arrecadou R$ 1.020.200.00 com 81 lotes de sucatas. Os valores vão para o caixa do DER/PR e são utilizados para melhorias na malha rodoviária.

CURIOSIDADES

O carro mais antigo neste leilão foi um Chevette branco de 1974, no lote 52, depositado no pátio do BPRv em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais. Em sequência de antiguidade estavam um Fusca 1980, Belina II 1982 e um Voyage 1983. Os carros mais novos eram todos de 2019, e incluíam um Fox, Onix, KA e um Gol.

O carro mais comum nos lotes era o Gol, e entre os que contavam com apenas uma unidade estavam um Face, Civic, Pajero, BMW 320i e um Mercedes-Benz A-190.

Entre as motos no leilão, as mais antigas e também as mais comuns eram a Honda CG 125, com veículos de 1984, 1991, 1995 e 1996. As motos mais recentes, todas da Honda também, eram uma CB 650 de 2021, três CG 160 de 2020 e uma XRE 300 de 2019. Entre as únicas estavam uma Hyosung GT 650R, Lifan LF110, Shineray 50 e Traxx 125.

Fonte: AEN