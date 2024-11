Com 56.392 candidatos, concurso público da Sanepar bate recorde de inscrições

Outro marco histórico deste concurso é a oportunidade de inclusão. Além das cotas sociais, que contaram com inscrições de 4.916 negros, 1.064 pessoas com Deficiência (PcD) e 217 mulheres vítimas de violência doméstica , outra iniciativa inédita desta edição foi a isenção da taxa de inscrição para 8.265 pessoas de baixa renda vinculadas ao Cadastro Único, cidadãos que prestaram serviço eleitoral e doadores de sangue e medula óssea.

O concurso se destina a preencher 102 vagas e à formação de cadastro de reserva. As provas serão em 17 de novembro em várias cidade do Paraná.

Com 56.392 candidatos, o concurso público da Sanepar 2024 marca um recorde histórico na Companhia em número de inscritos. Em relação ao último certame, realizado em 2013 com 37.936 participantes, houve um acréscimo de 48,6%.

Ela lembra que a empresa está fazendo história ao realizar o primeiro concurso público nacional que oferece cotas para mulheres vítimas de violência doméstica.

“As 217 mulheres fortes e corajosas inscritas representam uma sociedade que clama por justiça, cuidado e acolhimento. E nós estamos oferecendo uma oportunidade valiosa para que elas recomecem suas vidas com dignidade, sendo recebidas com respeito e carinho pela Companhia. Juntos, estamos construindo um futuro mais justo e inclusivo”, completa.

PRÓXIMOS PASSOS

As provas serão realizadas em 17 de novembro em diversas cidades do Paraná, e a publicação dos resultados está prevista para 19 de dezembro no site do Instituto AOCP, responsável pela execução do certame.

Em 12 de janeiro de 2025, os candidatos negros aprovados passarão pela avaliação de pertencimento racial a ser conduzida pela banca de heteroidentificação do AOCP. Para se beneficiar desta cota, o aprovado deverá apresentar características fenotípicas que o identifique como pertencente à etnia negra.

Pessoas com deficiência (PcD) aprovadas e elegíveis para convocação e contratação também passarão por uma Comissão Multidisciplinar composta por profissionais da Companhia. “Essa equipe já está se preparando com dedicação para essa fase inédita do processo de concurso da Sanepar”, explica Fátima.

Os cotistas que eventualmente estejam inaptos a usufruir destas cotas não serão desclassificados. “Nestes casos, serão mantidos na lista de ampla concorrência. Essa abordagem reflete o compromisso da Companhia em oportunizar a chance de avançar no processo seletivo. Estamos aplicados em garantir um ambiente inclusivo, diverso, representativo e acolhedor para todos”, completa a presidente da Comissão.

Fonte: AEN