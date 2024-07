Classificados e Editais de 18 de julho de 2024

OBRAS

Obra do Ecopark Santa Felicidade avança e já está 60% concluída

O Ecopark Sul, no bairro Santa Felicidade, já está com 60% das obras concluídas. Todo o complexo do novo Ecopark terá uma área total de 105.306,18 m², desde a Rua Cabo Fidélis até a Rua Elias Maximiliano, no Bairro Santa Felicidade. O investimento é de R$ 22.349.861,15. Na área de lazer e preservação ambiental a […]