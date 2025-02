Chuvas perdem força e temperaturas seguem altas em março no Paraná, prevê Simepar

Curitiba - Março começa neste sábado e chega ao Paraná com temperaturas máximas previstas de até 37°C, seguindo o ritmo de fevereiro. No último dia deste mês, nove cidades registraram temperaturas acima de 35°C antes mesmo das 15h: Altônia, Capanema, Cambará, Cândido de Abreu, Cerro Azul, Loanda, Palotina, Santa Helena e Umuarama. Nas praias de água doce de Porto Rico (Noroeste), por exemplo, já fazia 28°C antes das 9h nesta sexta-feira.

As duas primeiras semanas de março serão mais secas e as temperaturas seguem altas – dessa maneira, o desconforto térmico continua intenso. Ao longo do mês as temperaturas devem ficar levemente acima da média em todas as regiões do Paraná. Com a chegada do outono a temperatura vai diminuir gradualmente.

As águas de março fecharão o verão dentro da média histórica para o mês nas regiões Centro e Leste. Já no Norte e Oeste do Estado, o clima fica mais seco: a chuva deve ser abaixo da média.

“As tempestades isoladas ficarão menos frequentes, e aumenta o intervalo entre os dias com chuva. Isso acontece porque vai diminuir a umidade da atmosfera. Teremos mais predomínio de massas de ar seco”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

MÉDIAS

Em março as médias de chuva são de 200 mm a 300 mm no Litoral. Na faixa de Curitiba até Telêmaco Borba a média de chuvas no mesmo período é de 100 mm a 125 mm apenas, com exceção da região de Castro, que registra médias de 75 mm a 100 mm. Nos arredores de Castro fica a área do Paraná onde menos chove, historicamente, em março.