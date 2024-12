China abre investigação sobre carne bovina comprada do Brasil

A nota do governo brasileiro, assinada pelos ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e das Relações Exteriores , informa que “o governo buscará demonstrar que a carne bovina brasileira exportada à China não causa qualquer tipo de prejuízo à indústria chinesa”.

O governo Lula (PT) informou nesta sexta-feira (27) ter tomado nota da comunicação, pelo Ministério do Comércio da China , do início de investigação para verificar se o aumento das importações de carne bovina prejudicaram o setor doméstico do país asiático.

Em 2024, as exportações brasileiras de carne bovina para o país somaram mais de 1 milhão de toneladas, representando aumento de 12,7% em relação ao mesmo período de 2023, segundo o MDIC.

“Durante os próximos meses, e seguindo o curso e os prazos legais da investigação, o governo brasileiro, em conjunto com o setor exportador, buscará demonstrar que a carne bovina brasileira exportada à China não causa qualquer tipo de prejuízo à indústria chinesa, sendo, pelo contrário, importante fator de complementariedade da produção local chinesa”, destacou o governo, em nota.

Por fim, as pastas reafirmaram “seu compromisso em defender os interesses do agronegócio brasileiro”, respeitando também as decisões soberanas do principal parceiro comercial do Brasil, “sempre buscando o diálogo construtivo em busca de soluções mutuamente benéficas”.

Fonte: Metrópoles