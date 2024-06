Cheia de atrativos, 46ª Festa de São João começa hoje em Cascavel

Começa na noite desta quinta-feira (20), na Paróquia São João Batista, no Bairro Country em Cascavel, a 46ª Festa de São João. O evento contará com celebrações religiosas, atrações gastronômicas e culturais, além do tradicional acendimento da fogueira, no sábado (22).

A programação será diversificada e visa atender aos públicos de todas as idades. Hoje, a abertura das atividades será com o tradicional Manjar de São João, às 20h, no salão paroquial.

As festividades principais ocorrem nos dias 21, 22 e 23 de junho, com missas, apresentações musicais, danças, comidas e bebidas típicas.

O encerramento será na segunda-feira (24), com a Missa da Natividade de São João Batista e congraçamento.

A festa é aberta ao público. Para degustar as delícias juninas, haverá barracas com diferentes opções como quentão, pamonha e cri cri. Os bilhetes serão vendidos no momento da festa.

Para os almoços e jantares, é necessário adquirir os ingressos com antecedência na secretaria da Igreja pelo número (45) 3038-6516.

Informações: Paraná Oeste