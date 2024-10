Cerca de 400 pessoas, incluindo empregados, diretores, aposentados, estagiários e autoridades de segurança do Brasil e do Paraguai, participaram na manhã desta quarta-feira (30) da celebração oficial dos 50 anos da Segurança Empresarial de Itaipu, comemorados no dia 3 deste mês.

História

Além disso, a segurança da Itaipu está intrinsecamente ligada à história da usina, criada cinco meses após a fundação da Itaipu Binacional, em janeiro de 1975. Este evento une os dois países na missão de proteger vidas, o meio ambiente e o patrimônio da Usina.

A cerimônia ocorreu no Centro de Convenções Itaipu Róga, em Hernandárias, Paraguai, com recepção do público pelo Coral de Itaipu, execução dos hinos nacionais e exibição de vídeos sobre a trajetória da área.

Ainda assim, Fuscas e Kombis temáticos e um memorial histórico chamaram a atenção dos convidados. A Segurança Empresarial conta com 346 empregados, divididos entre 190 no Paraguai e 156 no Brasil, e depende de parcerias cruciais com forças de segurança para manter os padrões de segurança da usina.

Diretores

O diretor-geral brasileiro, Enio Verri, destacou que a Itaipu é uma empresa de segurança nacional, essencial para ambos os países, e a colaboração com as forças de segurança é vital para proteger o reservatório e a área de segurança nacional.

Apesar disso, Verri parabenizou o cinquentenário, enfatizando que a usina só chegou aonde está graças ao trabalho conjunto. O diretor-geral paraguaio, Justo Zacarías Irún, reforçou a importância da binacionalidade na segurança, citando parcerias em incidentes como incêndios e enchentes.

Entre os participantes da solenidade estavam diretores e superintendentes de Segurança de ambas as margens. O secretário municipal de Segurança de Foz do Iguaçu, Marcos Antonio Jahnke, não pôde comparecer devido ao falecimento da esposa. Durante o evento, foi respeitado um minuto de silêncio em sua memória.