Catuaí Shopping Cascavel divulga horários especiais para o fim de ano

CASCAVEL – O Catuaí Shopping Cascavel, maior empreendimento do setor inaugurado no Brasil em 2024, terá horários de funcionamento diferenciados entre 16 de dezembro e 1º de janeiro. A finalidade de ampliar os horários é atender ainda melhor às famílias de Cascavel e da região que desejam aproveitar o período de festas.

Entre 16 e 20 de dezembro (segunda a sexta), as lojas do Catuaí funcionarão das 10h às 23h, enquanto nos dias 21 e 22 (sábado e domingo), o horário será das 10h às 22h. No dia 23 (segunda), o atendimento retorna ao horário estendido até as 23h. Nas vésperas de Natal e Ano Novo (24 e 31 de dezembro), as operações encerram às 17h. Nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro, as lojas estarão fechadas, com a Praça de Alimentação em funcionamento facultativo, das 12h às 20h e o cinema com sessões a partir das 16h.

Papai Noel no Shopping

O Bom Velhinho seguirá realizando seus atendimentos às famílias até às 17h de 24 de dezembro. Para tirar fotos com Noel é gratuito e o horário é de segunda a sexta: das 13h às 21h (intervalo: 17h às 18h); sábados das 14h às 22h (intervalo: 17h às 18h) e domingos das 12h às 20h (Intervalo: 15h às 16h). O Trono do Noel está localizado no Piso Brasil (andar superior), em frente ao Studio Sacha Bourget.

Mais de 40 inaugurações desde 12 de novembro

O Catuaí atraiu mais de meio milhão de pessoas em seu primeiro mês e se estabelece como um marco de desenvolvimento para toda a região. Desde que inaugurou, no inesquecível dia 12 de novembro, mais de 40 novas operações inauguraram no empreendimento, completando cada vez mais o mix de lojas, serviços e gastronomia.

Parque Gigante Infantil

O Gloob Space Jump, primeiro parque de infláveis temático do mundo, chegou ao Shopping, oferecendo uma experiência espacial em 2 mil m² com brinquedos gigantes, como o Tobogã de 15 metros, a Arena Musical e o Mega Escalada do E.T. A atração, aberta até 2 de fevereiro, é para todas as idades, com entrada gratuita para responsáveis de crianças menores de cinco anos, além de áreas de convivência, música e o Cantinho do Papai. Funciona de terça a domingo, das 13h às 21h, com ingressos antecipados pela Eventim – www.eventim.com.br.

Horário Especial de Fim de Ano – Lojas Catuaí Shopping Cascavel

16/12 a 20/12 (segunda a sexta): 10h às 23h

21/12 e 22/12 (sábado e domingo): 10h às 22h

23/12 (segunda): 10h às 23h