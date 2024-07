Catuaí Cascavel abre as portas dia 30 de outubro

“Uma noite memorável, uma noite que muda a história de Cascavel. O Shopping é um desejo nosso, um sonho, uma necessidade, uma transformação da nossa cidade. Nós estamos falando de um empreendimento regional. Nós estamos numa região do Estado que tem mais de um milhão e 200 mil habitantes. As pessoas virão para cá para visitar o shoppping, visitarão a nossa cidade, abastecerão nos postos de combustíveis, acessarão o comércio mesmo fora do shopping”.

A afirmação foi feita pelo prefeito Leonaldo Paranhos, que participou na noite de ontem (02), da Festa do Capacete, evento no qual os lojistas receberam os espaços adquiridos no Shopping Catuaí que será inaugurado em 30 de outubro deste ano.

“O Shopping Catuaí para nós, de fato, é uma ferramenta de transformação. Além dos empregos diretos, serão mais de dois mil empregos, âncoras, lojas, marcas nacionais e internacionais. É uma noite especial para todos nós, depois de quase duas décadas de espera. Nós brigamos junto com a sociedade para termos este empreendimento. Chegou um determinado momento que essa luta vira uma luta de todos nós, cascavelenses. Eu, na condição de deputado, ainda estadual, fizemos uma carreta com abaixo assinado, pegamos assinaturas, fomos para Porto Alegre (RS), no TRF 4, pedir a liberação desse shopping. E, eu tive o privilégio, depois de prefeito eleito nessa cidade, de poder buscar novas alternativas, liberar o Alvará, e hoje estar aqui nesse evento de liberação para a montagem das lojas. E daqui uns dias a inauguração, de fato. 30 de outubro será o nosso grande ápice”, acrescentou Paranhos.

Em 30 de outubro o Shopping Catuaí Cascavel estará em pleno funcionamento. “Cascavel vai ter o shopping que aguardava, breve. Hoje é dia de festa. Nós estamos trazendo as melhores marcas, um mix completo. O Shopping desse porte, neste ano, 2024, é o único no Brasil a ser inaugurado”, disse Alfredo Koury, presidente do grupo Catuai.

Cada lojista que recebeu o capacete na noite de ontem, pôde levar o equipamento personalizado de sua loja. Para a empresária Mariana Cristina Galvão, “Cascavel estava precisando de um empreendimento deste porte. Viemos de uma expectativa de anos de espera com esse shopping e agora temos esta conquista, e realmente são marcas diferentes que trazem para a nossa cidade um prestígio, são lojas que a gente vê em shoppings em todo o Brasil e que Cascavel precisava. Eu como lojista estou bem feliz em estar aqui. O Município tem muito a crescer, é muito emprego gerado, são mais de 200 lojas, então são inúmeros empregos que vão ser gerados”.

Shopping Catuaí Cascavel

São Mais de 65 mil m² de Área Construída(+30 Mil mª de Área Bruta Locável),+ de 200 Lojas, 6 Lojas Âncoras, 14 Semiâncoras e Megalojas, 5 Salas de Cinema, sendo 1 Stadium, 27 Operações de Fast-Food, Restaurantes e⁠ Centro Médico com Clínicas e Consultórios. E o melhor, vai gerar aproximadamente 2 mil novas vagas de empregos diretos e 6 mil indiretos.

João Carlos Martins

Outro grande momento da noite foi a apresentação do maestro João Carlos Martins. O músico e equipe subiram ao palco do Shopping Catuaí e fizeram um grande espetáculo para os convidados. João Carlos Martins é considerado um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach, e teve como um dos pontos altos de sua carreira a gravação da obra completa para teclado deste gênio da música. Logo após, devido a problemas físicos, teve que abandonar a carreira de pianista, canalizando para a regência sua paixão pela música.