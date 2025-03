TRÂNSITO

Tragédia na estrada: motorista morre em grave acidente entre carro e ônibus

Cascavel - Nesta quarta-feira (12), no km 100 da BR 376, município de Paranavaí-PR, ocorreu um grave acidente de trânsito com morte. Um ônibus M.Benz 1620, com placas de Paranavaí, conduzido por um homem de 36 anos, que seguia com trabalhadores no sentido de Paranavaí a Nova Londrina, colidiu lateralmente contra um veículo Chevrolet Onix, […]