“Bônus da Itaipu” vai reduzir a conta de luz de mais de 78 milhões de consumidores

BRASIL – Mais de 78 milhões de consumidores brasileiros serão beneficiados com a redução na conta de luz, graças ao chamado “bônus da Itaipu”. O Ministério de Minas e Energia (MME) anunciou a medida, aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com a liberação de R$ 1,3 bilhão.

Segundo Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu:

“A Itaipu tem o importante papel de gerar energia elétrica e ajudar na segurança energética do Brasil e do Paraguai. Além disso, a produção de energia da Itaipu contribui com a modicidade tarifária do consumidor brasileiro, para que a população pague um valor justo pela energia consumida.”