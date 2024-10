Arcebispo de Cascavel recebe imposição do Pálio em celebração com a presença do Núncio Apostólico

Cascavel – “A primeira leitura, retirada do Livro do Eclesiastes (3,1-11), fala do mistério do tempo e o chamado à missão, nos recorda da sabedoria divina sobre o tempo: ‘Tudo tem o seu tempo, há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu’. Este texto nos lembra que há um tempo para semear e um tempo para colher, um tempo para construir e um tempo para derrubar. Esse ritmo é refletido também na vida da Igreja e na missão do bispo. O Santo Pálio é colocado sobre os ombros do bispo para lembrar que sua missão é tanto semear, como colher, tanto consolar, como corrigir. Ele é chamado a discernir o tempo certo para cada ação, conduzindo o povo de Deus com sabedoria e prudência”, assim começou dom José Mário Scalon Angonese, arcebispo de Cascavel, a reflexão durante a homília na última sexta-feira (27), dia em que recebeu a imposição do Pálio.

A solene celebração, com a presença do Núncio Apostólico, Dom Giambattista Diquattro, representante do Papa Francisco no Brasil, assim como a de bispos da Província Eclesiástica de Cascavel, do clero arquidiocesano, foi repleta de emoção e mística. Mais de 2.500 fiéis estiveram presentes, testemunhando a unidade da Igreja local com o Papa.

Núncio Apostólico

Durante sua fala inicial, na imposição da insígnia episcopal, o Núncio Apostólico agradeceu a Dom Adelar Baruffi, arcebispo emérito de Cascavel, a Dom Paulo Antônio de Conto, bispo emérito de Montenegro (RS) e que atuou como administrador apostólico por alguns meses, e a Dom Aparecido Donizeti de Souza, bispo auxiliar, pelo pastoreio até o momento. “Dom Adelar, obrigado por ter estado à frente desta arquidiocese, enquanto a saúde permitiu, e por ter oferecido o sacrifício de entregar esse ministério pelo bem do santo povo de Deus. Cascavel é a sua família […] Dom Paulo, obrigado por ter oferecido a essa arquidiocese a força dos seus numerosos e joviais anos. Esta arquidiocese permanece em seu coração, assim para Cascavel, no coração dos fiéis permanece a sua presença […] Obrigado estimado dom Donizeti, continue assumindo seu compromisso pastoral que o Papa Francisco lhe confiou”, salientou.

Prosseguiu Dom Giambattista, “Dom José, obrigado por ter aceitado este novo serviço, deixando a família eclesial à qual se dedicou com empenho e a alegria do episcopado, para estar aqui apenas para servir e juntos realizar a vontade de Deus e da Igreja. O Pálio nos lembra do jugo sagrado de Cristo; é um jugo suave, mas também exigente. Cristo se fez cordeiro por amor a nós. Nós, pastores do rebanho de Cristo, também devemos carregar conosco os cordeiros, e, se necessário, em nossos ombros, levando-os diretamente para Cristo.”

Imposição do Pálio

Diante do Núncio Apostólico, com os joelhos ao chão, dom José Mário prometeu fidelidade a Deus, à Igreja Católica e aos fiéis e em seguida, Dom Giambattista realizou a imposição do Pálio sobre seus ombros.

Pálio