Apostas ao vivo: tudo o que precisa de saber

As apostas ao vivo têm gerado muito interesse entre os apostadores brasileiros. Este mercado tem-se tornado cada vez mais atrativo porque permite aos apostadores que façam as suas apostas em tempo real, elevando a emoção de apostar a um nível mais elevado. As apostas esportivas são, por si só, bastante emociantes, contudo a interatividade e a emoção das apostas ao vivo levam-nas a outro patamar. Contudo, como em qualquer aspeto da sua vida, precisa de estar informado e esse é o objetivo deste artigo – informá-lo sobre como funcionam as apostas ao vivo e, especialmente, como aproveitá-las da melhor forma possível. Explore todas as possibilidades neste artigo.

O que são apostas ao vivo?

Vamos começar pelo mais simples. Como o próprio nome indica, este tipo de apostas são feitas ao vivo com a particularidade de existir uma flutuação no valor da odd. Imagine que dentro de uma hora o Brasil defrontaria o Peru e a odd da vitória do Brasil estaria a 1,50. O jogo começa e o Peru marca um golo. Aqui, certamente haverá uma mudança do valor da odd porque a probabilidade do Brasil vencer torna-se menor e, como tal, a odd maior. São este tipo de flutuações que tornam este tipo de apostas tão interessantes para os apostadores, sejam eles iniciantes ou mais experientes.

Apostas ao vivo: como gerir?

Com as odds em constante movimento é preciso ver o esporte em questão com um olho extra para que esteja atento a tudo o que se está a passar. Quando já estiver inscrito na casa de apostas, faça algumas simulações numa partida ao vivo para perceber como funciona a mecânica das apostas, nomeadamente a seleção do evento, a colocação da aposta, até ao momento em que clica em “apostar”. Para facilitar este processo, as casas de apostas permitem-lhe ver muitos dos jogos online aliando as suas paixões numa única plataforma. Aqui outra grande vantagem é que não precisará mais de subscrever um serviço premium para ver o esporte que tanto gosta, ou até mesmo, ver o jogo num streaming que pode não ser muito legal e confiável.

Há vantagens em apostar ao vivo?

Sim, e são muitas. A primeira é que se já for um fã de, por exemplo, futebol, os seus níveis de dopamina e endorfinas atingirão níveis nunca antes atingidos porque está a aliar duas coisas que gosta muito, mas existem algumas coisas que deve ter atenção e que serão elencadas mais à frente. Imagine que no mesmo jogo do Brasil vs Peru, apostou no Brasil, mas de um momento para o outro, o Vinicius Jr é expulso e condiciona completamente a probabilidade de vencer a aposta que fez previamente. Neste caso, se tivesse esperado por fazer uma aposta ao vivo, estaria a ver o jogo e, como tal, poderia fazer uma aposta mais certeira.

Também tem desvantagens?

Como dito anteriormente há uma desvantagem que pode surgir, dependendo no seu nível de controle. Havendo um maior nível de emoção, há igualmente um maior risco de tomar decisões impulsivas e isto é algo que deve ter indubitavelmente em conta. A base de ser bem-sucedido é evitar decisões intempestivas e é essencial que se não o fizer, exista uma maior probabilidade de ocorrerem algumas perdas rápidas e inesperadas. Para além disso, apostar ao vivo pode ser muito cansativo porque a atenção que vai alocar ao evento é enorme e o seu cérebro pode não conseguir acompanhar levando a um maior desgaste físico e psicológico.

Dicas essenciais para ser bem-sucedido