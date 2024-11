Antonio Augusto Amaral de Carvalho, fundador da Jovem Pan, morre aos 93 anos

É com imenso pesar que o Grupo Jovem Pan anuncia o falecimento de Antonio Augusto Amaral de Carvalho, aos 93 anos. Fundador da Jovem Pan, Seu Tuta, ícone da comunicação, revolucionou a história da Rádio Jovem Pan e marcou época na televisão. Ele estava internado no hospital Sírio Libanês com a saúde debilitada. Pai, marido, avô, bisavô e querido por centenas de funcionários. Antonio Augusto Amaral de Carvalho começou a entrar para a história já nos tempos da TV Record. Seu Tuta imortalizou a frase: “Ninguém faz sucesso sozinho”.

Trajetória

A carreira de Antonio Augusto Amaral de Carvalho no meio jornalístico teve início no final da década de 1940. Tuta foi idealizador e comandou os programas que impactaram gerações, no rádio e na televisão. Na década de 1960, na TV Record, criou os festivais, que além de marcarem época, contribuíram para a explosão de movimentos como a Tropicália e a Jovem Guarda. Nessa trilha de êxito, ele formatou programas como a “Família Trapo”, que tinha no elenco estrelas como Jô Soares, Hebe Camargo e Ronald Golias. Determinado a implementar um jornalismo de credibilidade 24 horas por dia, colocou como prioridade a informação e prestação de serviço, no que seria a transformação da antiga Rádio Panamericana em Jovem Pan, já na década de 1970.