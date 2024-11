Agências do Trabalhador iniciam a semana com 21,1 mil vagas com carteira assinada

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 21.141 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 5.618 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de operador de caixa, com 1.037 vagas, atendente de lojas e mercados, com 707, e faxineiro, com 675 oportunidades.

A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (5.966). São 728 vagas para alimentador de linha de produção, 468 para operador de caixa, 382 para atendente de lojas e mercados e 286 para auxiliar de logística.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 32 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de assistente administrativo (curso de administração, gestão comercial e gestão de negócios) com 2 vagas; auxiliar contábeis (técnico contábeis ou cursando superior em contabilidade) com 2 vagas; auxiliar veterinário (técnico veterinário) com 2 vagas; e técnico em segurança do trabalho (curso técnico em segurança do trabalho ) com 2 vagas.

Cascavel

A região de Cascavel aparece em seguida (3.986), com 962 oportunidades para alimentador de linha de produção, 397 para abatedor, 142 para operador de caixa e 115 para magarefe.

Nas demais regionais do Interior são destaques Londrina (2.523), Campo Mourão (1.926), Foz do Iguaçu (1.684) e Pato Branco (1.607). Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 724 vagas, servente de obras, com 125, operador de caixa, com 112, e repositor de mercadorias, com 71 oportunidades.