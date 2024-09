Ações de Itaipu reduzem risco de queimadas nas florestas

A usina de Itaipu tem contribuído para evitar e minimizar os danos dos incêndios nas florestas da região, no Brasil e no Paraguai. Atualmente, as queimadas na Amazônia e no cerrado afetam o Brasil e os países vizinhos, cobrindo os céus com fumaça, prejudicando o ar e a saúde.

Meio Ambiente

Portanto, Wilson Zonin, superintendente de Meio Ambiente de Itaipu, afirma que as queimadas prejudicam o ecossistema e a produção de água. “40% da água usada por Itaipu vem do Rio Paraná, e as árvores são essenciais para isso. As queimadas alteram esse ciclo. A água do Lago de Itaipu também vem dos rios voadores da Amazônia.”

Ele destaca a complexa relação entre água e florestas e o impacto das queimadas no aquecimento global. É crucial combater essas ações para proteger o reservatório.

Genilson Estácio da Costa, da Divisão de Apoio Operacional, observa a complexidade das interações entre meio ambiente e saúde, ressaltando a necessidade de monitoramento constante e ações contra as queimadas.

Ademais, embora as queimadas estejam a mais de 2 mil quilômetros do Paraná, elas afetam as chuvas no Sul do continente. Os rios voadores, que se formam na Amazônia e se movem para o Sul após a Cordilheira dos Andes, são essenciais para o clima. Com as queimadas, a fumaça substitui a umidade, encobrindo o céu e reduzindo a visibilidade solar.

Zonin também menciona outro problema: o cerrado, onde ocorrem queimadas, abriga nascentes dos grandes rios brasileiros e sofre com mudanças climáticas.

Mais que Energia

Itaipu não só reduz o risco de queimadas, mas também preserva 9 mil nascentes dos rios Paraná e Mato Grosso do Sul. Esses esforços ajudam a minimizar a crise hídrica.

Os investimentos são feitos pelo Programa Itaipu Mais que Energia, que cobre 399 municípios do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul. O programa inclui Educação Ambiental, Desenvolvimento Rural Sustentável e Gestão por Bacias Hidrográficas, alinhado à missão e objetivos da Binacional.

Além disso, o objetivo 6 do programa é garantir a segurança hídrica, consolidando a gestão socioambiental através da recuperação e preservação das bacias hidrográficas e do reservatório da usina. A estratégia envolve a comunidade para promover a proteção ambiental.

Desde o Início

Desde sua criação em 1974, Itaipu adota medidas de preservação que servem de modelo global. As ações incluem a manutenção das Áreas de Preservação Permanente, monitoramento da biodiversidade, reprodução de animais ameaçados e pesquisa florestal. Itaipu também mantém brigadas contra incêndios.

Por fim, as áreas protegidas de Itaipu são reconhecidas pela Unesco como núcleo da Reserva da Biosfera, importantes para a conservação e com valor ecológico global.

Fonte: Assessoria Itaipu Binacional