4 carros ideais para estrear como motorista habilitado

Tão difícil quanto a tentativa de tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) podem ser as preocupações que surgem a respeito do futuro como pessoa habilitada. Uma delas é sobre o veículo ideal para quem começou a dirigir e não pretende ter muitos custos com o primeiro automóvel.

Tirando essa preocupação da lista, é possível aproveitar a independência que uma pessoa dona do próprio nariz e do próprio carro é capaz de aproveitar. A liberdade de ir e vir, sem precisar depender de outras pessoas, do horário do transporte público e dos custos variáveis do transporte por aplicativo, é algo a ser comemorado. Às vezes, a ideia de adquirir o próprio veículo pode ter surgido não só por uma questão de liberdade, mas como uma alternativa para redução de custos de deslocamento. Por isso, o automóvel também tem que estar dentro de um orçamento previsto, não só considerando o preço de compra, mas também os custos com combustíveis e com outras manutenções, como a substituição de peças ou pintura.

Para o motorista iniciante, também é importante considerar as dimensões do carro, que podem interferir principalmente na hora de manobras como a baliza. Antes de começar a se preocupar com essas questões, no entanto, o motorista recém-habilitado pode olhar uma lista de alguns modelos de carros populares que são queridinhos do mercado e as vantagens de cada um.

Ford Ka

O veículo é considerado moderno por causa de seu design e bem útil para quem dirige em espaços urbanos. No quesito segurança, o Ka conta com sistema de alerta de saída de faixas e monitoramento de pressão dos pneus. O modelo Ford Ka SE 2019 conta também com travas elétricas, frenagem eletrônica, cintos de três pontos, freios ABS e airbags frontais.

No quesito conforto, o modelo 2019 possui também ar-condicionado, aquecedor e encosto para todos os ocupantes. O veículo possui, igualmente, painel com conexão bluetooth e compartimento para celular.

Há também modelos como o Ford Ka 2014, que tem câmbio automático e preços acessíveis, podendo ser encontrado a partir de R$ 30 mil.

O Ford Ka não é mais fabricado, o que ainda assim não dificulta tanto a compra de peças, que podem ser encontradas no mercado paralelo.

Gol

A linha Gol foi descontinuada, mas o carro não deixa de ser um clássico entre os carros populares. O Gol motor 1.0 de quatro cilindros se destaca por ser econômico, rodando quase 11 km por litro de gasolina em ambiente urbano.

Os preços dos modelos do Gol na Tabela Fipe variam de R$ 2 mil a R$ 126 mil.

A linha Gol é conhecida por ser mais fácil de dirigir, sendo um dos veículos ideais para recém-habilitados e para as necessidades do dia a dia. Além disso, a manutenção dela costuma ser barata, e, caso seja necessário repor peças, não é difícil encontrá-las.

Celta

A linha Celta é ideal para quem tem pouco dinheiro para investir, mas não quer abrir mão da liberdade proporcionada por dirigir o primeiro carro. Entre os mais baratos do mercado, ele não pode deixar de ser citado, já que tem modelos com preços abaixo de R$ 20 mil.

Os custos de manutenção também são baixos, e os gastos com combustível desse carro costumam ser em torno de 13 km rodados por litro em ambientes urbanos, se estiver abastecido com gasolina. Assim como outros, ele não é mais produzido e pode ser encontrado em feiras de usados ou em umleilão de carros seminovos.

Etios

O Etios é um dos carros mais baratos e com qualidade da fabricante japonesa Toyota lançados no Brasil. O automóvel destaca-se por ser espaçoso e ter tanto modelo de câmbio manual quanto automático. Isso torna o veículo confortável e pronto para viagens de longa distância.

O veículo pode ser encontrado em variações de motor como 1.3 e 1.5, e é econômico com o consumo de combustível. Os preços do veículo, que já não é mais produzido, variam de R$ 30 mil a R$ 70 mil.

Fonte: iStock/ Smederevac