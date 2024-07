39 cidades do Paraná recebem reforço na Defensoria Pública

Ao todo, 39 cidades atendidas pela Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) ganharam defensores(as) recém-empossados(as) nas últimas semanas.

A instituição recebeu 16 novos(as) membros(as) em abril, que iniciaram efetivamente a atuação no interior do estado após dois meses de curso preparatório em Curitiba.

Aprovados(as) no IV Concurso, eles e elas chegaram aos municípios para abrir novas áreas de atendimento, além de garantir a continuidade e reforçar os serviços já oferecidos. Clique aqui para conferir as informações sobre o atendimento de cada cidade.

O defensor público-geral, Matheus Munhoz, afirma que a escolha das cidades para o envio dos(as) 16 defensores(as) levou em consideração as necessidades e particularidades de cada sede. “Nós intensificamos nos últimos anos um processo de interiorização da Defensoria Pública, uma das estratégias para aumentar a presença da instituição em todo o Paraná. A chegada e a distribuição desse novo grupo de defensores e defensoras faz parte desse planejamento, permitindo a continuidade e a ampliação de serviços em que há uma grande demanda nos municípios”, explica Munhoz.

Exemplo disso é a atuação em Guarapuava. No último mês, a DPE-PR abriu a área de Assistência Qualificada à Mulher em Situação de Violência Doméstica na comarca. O serviço é voltado ao atendimento jurídico e psicossocial de mulheres em todos os atos de um processo criminal ou cível que digam respeito a uma violência sofrida por ela. A sede de Guarapuava abrange também os municípios de Campina do Simão, Candói, Foz do Jordão e Turvo. A instituição pôde iniciar o atendimento a partir da chegada do novo defensor público Felipe Grings Dias.

“É importante que a população local saiba que pode contar com a Defensoria. As vítimas terão acesso a um atendimento especializado e humanizado, garantindo que seus direitos sejam protegidos e que elas recebam o suporte necessário para reconstruir suas vidas. A designação de um defensor público dedicado a essa causa demonstra o compromisso da instituição em combater a violência de gênero e apoiar as vítimas”, ressalta ele. Dias também será responsável pelos serviços ligados à área Criminal.

Atualmente, a DPE-PR é dividida em 15 núcleos regionais, e cada um atende uma microrregião do estado. Ao todo, oito núcleos receberam novos(as) defensores(as). Eles e elas também foram enviados(as) ao interior de acordo com uma análise sobre as áreas de atendimento que necessitavam de reforço e aumento das equipes.

A nova defensora pública Bruna Moncavo, atuante em Cascavel, ficou responsável por atender especificamente as demandas cíveis da área de Infância e Juventude. Antes de sua chegada, o defensor público Luciano Roberto Gulart Cabral Júnior por todos os serviços da área, tanto cíveis quanto infracionais. Hoje, os dois dividem o trabalho. “A defesa dos direitos das crianças e adolescentes é função institucional da Defensoria Pública, e a chegada de uma nova defensora em Cascavel para atuar nessa área reforça o compromisso da instituição com a defesa dos interesses desse grupo”, destaca ela. Para Mocavo, o aumento do número de defensores(as) permite a ampliação da capacidade de atendimento e um acompanhamento mais próximo e eficaz em casos que envolvem aplicação de medidas protetivas, destituição do poder familiar, pedidos de medicamentos e vagas em creches, dentre outros.

Confira as comarcas que receberam defensoras e defensores:

Castro e Carambeí Barbara Morselli Cavallo: atuação nas áreas de Cível, Criminal, Fazenda Pública e Execução Penal



Cascavel, Lindoeste e Santa Tereza do Oeste Bruna Fonseca Correa Moncavo: atuação na área de Infância e Juventude Regiane Garcia de Souza: atuação na área Criminal



Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu Louizi Souza Barros de Oliveira: atuação na área Criminal Rafael Jorgetto Felix: atuação nas áreas de Família, Sucessões e Registros Públicos



Guarapuava, Campina do Simão, Candói, Foz do Jordão e Turvo Jessica Sacchi Ribeiro: atuação nas áreas de Família, Sucessões, Registros Públicos e Infância e Juventude Felipe Grings Dias: atuação nas áreas Criminal e Assistência Qualificada à Mulher em Situação de Violência Doméstica



Pato Branco, Vitorino, Bom Sucesso do Sul e Itapejara D’Oeste Giovani Francisco da Silva Rosa: atuação na área Criminal



Francisco Beltrão, Enéas Marques e Manfrinópolis Guilherme José Silva: atuação nas áreas de Família, Sucessões, Registros Públicos e Criminal



Campo Mourão, Farol, Luiziana e Janiópolis Maria Julia Gonçalves: atuação na área Criminal e no Tribunal do Júri Rafael dos Santos Guimarães: atuação nas áreas de Família, Sucessões, Registros Públicos e Infância e Juventude



Umuarama, Douradina, Maria Helena e Perobal Majoí Coquemalla Thomé: atuação na área de Infância e Juventude



Cianorte, Indianópolis, Japurá, Jussara, São Manoel do Paraná e São Tomé Mariana Teixeira da Silva: atuação nas áreas de Família, Sucessões, Registros Públicos, Cível e Fazenda Pública



União da Vitória, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas e Porto Vitória Hugo Zaqueo Zamarrenho: atuação nas áreas de Família, Sucessões, Registros Públicos e Infância e Juventude Israel Bresola Junior: atuação nas áreas de Família, Sucessões, Registros Públicos, Cível, Fazenda Pública e Assistência Qualificada à Mulher em Situação de Violência Doméstica



A nova defensora pública Mariana Mantovani Monteiro assumiu a coordenação dos mutirões da DPE-PR.

Fonte: Defensoria Pública do Paraná