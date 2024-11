Yamaha R15 ABS chega à linha 2025

A Yamaha R15 ABS, superesportiva de 155cc completa e tecnológica, com atrativos até então só vistos em motos de maior cilindrada, chegou à linha 2025 com novas opções de cores e grafismos.

A Yamaha R15 ABS tem um motor de última geração, com Sistema de Atuação de Válvula Variável (Variable Valve Actuation – VVA) e arrefecimento líquido, quadro Deltabox, balança traseira da suspensão em alumínio, rodas e pneus largos, freios com ABS nas duas rodas e um design arrebatador. Unindo esportividade e desempenho com a versatilidade de uma motocicleta de uso cotidiano, a Yamaha R15 ABS é uma moto inspirada nas corridas para a correria do dia a dia.

Design

O visual esportivo da Yamaha R15 ABS chama atenção por onde passa, graças às linhas marcantes e arrojadas, que carregam o DNA da R-Series. Agora com novas cores e grafismos, a motocicleta ficou ainda mais moderna.

A nova cor Titanium Grey (Cinza Fosco), combinada com detalhes na inédita cor prismática Greenish Blue Pearl (muda de cor e reflete a luz de maneira especial), novidade no mercado, tornou a nova R15 ABS mais sofisticada. As cores Racing Blue (Azul Metálico) e Midnight Black (Preto Metálico) continuam disponíveis para o modelo, agora com novos grafismos.

O conjunto de carenagens da motocicleta também é funcional. Sua estrutura em camadas foi desenvolvida com a mais alta tecnologia em túnel de vento com o propósito de otimizar o fluxo de ar, oferecendo um ótimo desempenho aerodinâmico, capaz de reduzir a turbulência ao redor da área do capacete de quem a pilota.

Motor e câmbio

Um dos maiores destaques da Yamaha R15 ABS está em seu moderno e tecnológico motor, único da categoria street de baixa cilindrada com arrefecimento líquido e Sistema de Atuação de Válvula Variável. Esse motor é capaz de alcançar a potência máxima de 18,8 cv a 10.000 rpm e o torque máximo de 1,5 kgf.m a 8.500 rpm.

O destaque tecnológico deste motor fica por conta do Sistema VVA, que é capaz de oferecer um bom torque em baixas rotações, potência em médias e altas, e ainda assim garantir economia de combustível.

O sistema define o momento em que as válvulas abrem e fecham, o quanto abrem, e o tempo em que permanecem abertas. Tudo isso controlado por meio de uma unidade eletrônica. Dessa forma é possível ter duas características diferentes na mesma motocicleta. Na prática, o VVA faz com que a esportiva da Yamaha seja ágil nas arrancadas e retomadas no uso urbano, e tenha fôlego para encarar estradas.

De acionamento suave e engates precisos, o câmbio da Yamaha R15 ABS é de seis velocidades, o que permite pilotar em rotações mais baixas, contribuindo para a economia combustível, mas sem perder a emoção na pilotagem.